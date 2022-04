De flexitariër wordt op zijn wenken bediend, want na de worsten en het gehakt zijn ook visbereidingen aan een veggie-update toe. Vlees noch vis of het proberen waard?

We hoeven je niet meer te vertellen dat het aanbod aan vegetarische alternatieven voor vleesproducten stevig aan het uitdijen is: dat zie je zelf gauw genoeg tijdens een bezoek aan de supermarkt. Die krijgen de laatste tijd ook steeds meer het gezelschap van producten die aan vis moeten doen denken zonder dat er een dier bij betrokken is. Dat roept enkele vragen op.

Waarom zou je minder vis eten?

Was vis dan niet lekker én gezond? Op zich wel, maar er komen enkele stevige kanttekeningen kijken bij de manier waarop vis vandaag meestal wordt gevangen of geteeld. Sommige soorten zijn enorm overbevist, waardoor het precaire evenwicht in de oceanen in het gedrang komt. Verschillende teelt- en vangstmethoden zijn erg vervuilend. En dan is er uiteraard nog het dierenleed, want omdat er lang gedacht werd dat vissen geen pijn kunnen voelen, besteden vissers maar weinig aandacht aan de manier waarop ze bovengehaald worden en vecht hun vangst vaak erg lang voor hun leven.

Wat is er allemaal te vinden in het veggieschap?

Noem iets met vis en er bestaat hoogstwaarschijnlijk een vegetarisch alternatief op. In het rayon met broodbeleg duikt de ene na andere vis- of krabslavariant op, de klassieke fishsticks kregen al een vegetarische make-over en ook bij de hamburgers ligt al een tijdje een vegetarisch visalternatief. Zelfs voor vis in zijn meest pure vorm bestaan er al alternatieven: het Nederlandse Vegan Finest Foods ontwikkelde sashimi zonder dat er een vis aan te pas kwam.

Hoe wordt vegetarische 'vis' gemaakt?

Er zijn zoveel verschillende soorten dat een eenduidig antwoord op die vraag niet bestaat. De basis van de meeste producten is relatief neutraal smakende soja, al zien we ook rijst en andere peulvruchten. Aroma's komen soms van zeewier of algenextracten. Dat alles wordt bij elkaar gehouden door verdikkingsmiddelen en oliën.

Is dat gezond?

Net als veel vervangproducten voor vlees, komen ook deze 'vegetarische vissen' met een stevige kanttekening: de meerderheid ervan is ultrabewerkte voeding, ofwel iets waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie aanraadt zo weinig mogelijk te eten. We zouden deze vegetarische burgers dan ook niet afzonderlijk durven bestempelen als gezond, maar ze kunnen wel passen in een gezond voedingspatroon, met voldoende variatie en nu en dan een 'ongezonde' gemakkelijkheidsoplossing. Net zoals 'echte' krabsla en fishsticks, overigens.

Kan ik vis ook vegetarisch vervangen door iets minder bewerkt?

Ja, dat kan. Bananenbloesem, een restproduct uit de banaanteelt, komt met zijn textuur erg in de buurt bij vlokkige vis. Bovendien smaakt het net als veel witte vissoorten eerder neutraal, waardoor het dankbaar materiaal is om mee te werken in bijvoorbeeld burgers.

Voor jou getest: enkele breed verkrijgbare producten

BonMush

100 jaar geleden startte BonRill als beenhouwerij en werd het de grootste producent van rillettes in België, vandaag richt de vijfde generatie zich daarnaast op een toekomst waarin we vaker vegetarisch eten. Het brede gamma broodbeleg, burgers en worsten omvat onder meer een Tune-in Salad, een Sea Salad en een Sea Burger, telkens op basis van lokaal geteelde oesterzwammen. Het verdict: de burger doet het prima tussen een broodje en als je zonder duiding de Sea Salad proeft, denk je dat je goed in de mayonaise zittende krabsalade aan het eten bent. Helaas zijn we niet zo zeker dat een blinde smaaktest van de Tune-in Salade eenzelfde herkenbaarheid oplevert.

© .

Vuna

De textuur en smaak van tonijn in blik imiteren kan nochtans perfect, zo bewijst VUNA. Die recente creatie van Nestlé op basis van erwtenproteïnen is - zeker wanneer je het verwerkt in een tonijnsalade of in pastagerechten - amper te onderscheiden van tonijn uit blik. De technologie staat voor niks.

© Garden Gourmet

So Fine

Deze vroege vogel onder de visburgers, gemaakt met soja, won in 2017 al twee Peta-awards en weet vandaag nog steeds te bekoren op een broodje, bedolven onder tartaar en salade. Hem zoals de producent zelf voorstelt puur serveren, bijvoorbeeld naast erwtenpuree, zouden we dan weer niet meteen doen.

© So Fish Burger

Green cuisine

Daarvoor trekken we dan liever naar de diepvriesafdeling, om er de vegetarische fishsticks van Iglo op basis van rijstvlokken op te pikken. Ze zien er hetzelfde uit als the originals en zo smaken ze ook.

© Iglo

