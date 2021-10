We serveren je de lekkerste nieuwigheden en trends. Deze week: fairtradenieuws voor foodies naar aanleiding van de Week van de Fair Trade van 6 tot 16 oktober.

Drie (h)eerlijke nieuwkomers voor koffiefanaten.

1. Bar JustBegin deze zomer opende in Stefano Boeri's Palazzo Verde in Antwerpen Circuit, een hotspot voor duurzaamheid en circulariteit met onder meer een Kringwinkel, een naai- en een herstelatelier en een natuurkapper. Op adem komen kan je bij Bar Just, een fris ingerichte fairtradekoffiebar van Oxfam. Jef Cassiersstraat 29, 2000 Antwerpen. circuitantwerpen.be 2. Uphill Brewing coColdbrews ontmoeten fair trade in twee nieuwe, nitro infused koffiedrankjes van het Belgische Uphill Brewing co. Elk blikje bevat 20 gram fairtradekoffie van Colombiaanse plantages waar uitsluitend vrouwen werken, en verder enkel water en stikstof, wat de koffie zijn romige, zoete smaak bezorgt. Naast een Black Coffee (19,20 euro voor 6 blikjes) is er ook een latte met een scheut havermelk (21,60 euro voor 6 blikjes), eveneens honderd procent vegan. uphillbrewingco.com 3. Koffiebranderij VandekerckhoveDe webshop van de bekendste Gentse koffierooster lanceerde zopas zijn eerste pakjes met een fairtradelabel. De pittige topmelange Rimaud Fair Trade (vanaf 5 euro voor 250 gram) combineert bonen uit Rwanda, Brazilië en Colombia, terwijl er voor de Peruviaanse Jumarp El Plato Fair Trade (vanaf 6,50 euro voor 250 gram) wordt samengewerkt met een lokale vereniging van koffieboeren. vandekerckhove1854.be Zoveel FairTradeGemeenten telt Vlaanderen ondertussen. Het wereldwijde initiatief ontstond precies twintig jaar geleden in het Britse Garstang en beloont gemeenten die zich actief inzetten voor eerlijke handel en fairetradehandelaars ondersteunen. Zo werd in Brugge een Fair Trade Chocoladewandeling uitgewerkt waarin je onder begeleiding van een gids lokale winkels ontdekt, terwijl Sint-Niklaas samen met de lokale Oxfam-Wereldwinkels een fietsroute langs twintig eerlijke adressen uitwerkte. fairtradegemeenten.be, brugge.be/fair-trade-chocoladewandeling, ontdeksintniklaas.be/nl/zien-en-doen/fietsen/fairtrade-fietsroute