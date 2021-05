Geen terrasjesweer? Geen probleem: deze chefs helpen je de restaurantervaring thuis te benaderen.

Terrassen zijn dan wel opnieuw open, toch kan je ook in eigen huis nog volop genieten van het werk van gerenommeerde chefs. Enkele aanraders. Grote kans dat je zijn kookboeken al in huis hebt, maar nu kun je de gerechten van Jeroen Meus ook rechtstreeks op je bord serveren zonder vooraf in de potten te roeren. Ter ere van de tiende verjaardag van Dagelijkse Kost sloeg hij de handen in elkaar met Foodmaker en ontwikkelde zo drie kant-en-klaargerechten met groenten als basis, die smaken alsof je ze zelf hebt gemaakt. 14,99 euro voor twee personen, bij Delhaize. Sergio Herman goot zijn fascinatie voor de Italiaanse eetcultuur in zijn nieuwe boek New Italian. Dat mikt net zoals zijn nog relatief nieuwe restaurant Le Pristine hoog, maar is toch toegankelijk, en vormt een verbinding tussen oeroude Italiaanse tradities, lokale producten en hedendaagse principes. New Italian, Sergio Herman 34,99 euro, Nijgh Cuisine. Benieuwd? Hier geven we een inkijk in het boek. Tot voor kort moest je voor de gemoedelijke seizoenskeuken van Les Filles nog naar hun eethuizen, tegenwoordig kun je ook een selectie vinden in de veertien vestigingen van biowinkel Färm. Schrik niet als je ongeschilde groenten tegenkomt in een van je gerechten: elk gebaar telt voor deze dames om voedselverspilling terug te dringen. Farm.coopDe ene bakte het afgelopen coronajaar met zuurdesem, de andere met klei. Chef Yotam Ottolenghi en kunstenaar Ivo Bisignano kozen voor dat laatste en ontwierpen voor Serax een honderddelig servies. Je hoort de vrolijke borden en kommen bijna smeken om deel te mogen uitmaken van een rijkelijk gevuld buffet in Ottolenghi-stijl, wanneer uitbundig feesten weer mag. Vanaf 6,50 euro per stuk, serax.com.