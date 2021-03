Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je op weekend.be

Babu, Brugge

Zoals we dat gewend zijn, zit Gert De Mangeleer niet stil. Nu zijn sterrenzaak L.E.S.S. Eatery op 't Zand in Brugge noodgedwongen gesloten is, gebruikt hij de keuken voor een nieuw meeneemconcept. In Babu haal je 'bunners' af, een hybride tussen een hamburger en een bun. Tussen deze afgeplatte buns vind je pittige merguez, gefrituurde vis of een patty van Angus-rund. Daar horen frietjes bij. Die komen in een puntzak en zijn niet minder dan drie keer gebakken voor een extra krokant korstje. Babu zal ook na de heropening van de horeca blijven bestaan op een vaste locatie. Op vrijdag en zaterdag: take-out of levering. ba-bu.be Dimitri Proost doet bij liefhebbers van de Japanse keuken zeker een belletje rinkelen. Deze chef opende op jonge leeftijd Dim Dining in Antwerpen, een high end restaurant waar je werd ondergedompeld in de Japanse keuken door een uitgebreid tastingmenu. Na twee jaar herbronnen in Spanje is Dimitri helemaal terug, niet met één, maar met twee restaurants. Japanse streetfood staat centraal in Raionnoko in Sint-Andries en later dit jaar opent hij een gastronomisch restaurant dat Raion zal heten. Je kunt van beide restaurants al een voorproefje bestellen, in de vorm van een box van 39 euro voor de streetfood of 69 euro voor de luxueuze gerechten. raionnoko.be Knol&Kool is een vegan comfortfood-restaurant in Gent. Denk aan gerechten zoals witloof zonder hesp en kaas (maar met heerlijke vegan bacon en een sausje op basis van cashew en edelgist), geroosterde spruitjes met miso en een stukje worteltaart met rijkelijk glazuur. Je kunt in hun webshop ook terecht voor allerhande ingrediënten en accessoires die het leven van een vegan kok makkelijker maken, denk aan een grote bus edelgistvlokken of vloeibaar rookaroma of een 'melkmaker' om zelf notenmelk te maken. knolkool.be Wie het lekkerste uit de Noordzee op zijn bord wil, moet bij Storm zijn. Dit restaurant aan de visserskade in Oostende biedt elk weekend een aantal verfijnde visgerechten aan. Voor 59 euro per persoon krijg je een viergangenmenu met de beste verse vis uit het seizoen. De gerechten zijn een ode aan de zee en de polders, met knipoogjes naar Scandinavië en Azië, waar de chef inspiratie vindt voor smaakmakers en technieken. stormoostende.be