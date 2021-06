De terrassen zijn weer open, maar takeaway blijft gelukkig op veel plaatsen een mogelijkheid. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je hier.

Alweer een decennium geleden opende Yotam Ottolenghi onze ogen voor de rijkdom aan smaken en gerechten die de Midden-Oosterse keuken te bieden heeft. Zijn keuken en bijbehorende kookboeken zorgden voor verbaasde blikken en tevreden gasten in menige Vlaamse eetkamer. De huidige golf van nieuwe zaken met een Libanese of Israëlische menukaart is daar ongetwijfeld een uitloper van. Rosetta is zo'n nieuwe aanwinst in Antwerpen. Israëlische soul food, gemaakt door zoonlief, geserveerd door de vader met aandacht voor traditie en authentieke smaken. Sabich, fattoush-salade, labneh met rode biet of gemarineerde drumsticks worden vergezeld door huisgemaakt challah-brood. Ideaal voor take-out, maar nog lekkerder op het nu al meest legendarische terras van Antwerpen Zuid. rosettaantwerp.be Sinds een tijdje vind je her en der een nieuwe generatie frituristen. Ondernemers die gek zijn op frietjes, maar voor de begeleidende snacks en sauzen niet per se meteen naar de bekende diepvriesmerken grijpen: ze proberen een aanbod van verse bereidingen en originele combinaties te voorzien. In Brugge heten die frietjesbakkers Ramses en Kevin. In The Potato Bar serveren ze naast een origineel assortiment aan eigenbereide kroketjes (en een waardig alternatief voor de zo overroepen curryworst) ook belegde frietjes. Een klassiek bakje friet, maar meteen voorzien van garnituren en sauzen. De Vlaamse klassieker met stoverij en mayonaise ontbreekt zeker niet, maar er zijn ook bijzondere combinaties. De 'Muscles from Brussels' bijvoorbeeld zijn gefrituurde mosseltjes met citroenmayonaise en knolselder boven op versgebakken frieten. Of liever 'Grandma's farm chicken', een portie friet met daarop gebakken kip, appelmoes en mayonaise? Uiteraard af te halen, maar ook makkelijk te vinden op de platformen van de bekende leverdiensten. the-potato-bar.beNa een jaar vol burgerconcepten, streetfood saturdays en de nodige aperitiefboxen vind je het misschien tijd om wat gezondere maaltijden in huis te halen. Bij Kwiek in hartje Gent is dat net het opzet: uit eten gaan (of voorlopig afhalen) op een gezonde en gebalanceerde manier. Zo kies je zelf een basis van koolhydraten die je aanvult met een al dan niet plantaardige portie eiwitten en een sausje naar smaak. Denk aan zoete aardappel met broccoli en walnoot, pikante tempé en pindasaus. Of een salade van bruine rijst; wortelen en erwten met kalfsgehaktballetjes en chipotlesaus. En voor de mensen die niet snel verzadigd zijn als het echt smaakt - ik reken mezelf daarbij - is er de optie om op basis van persoonlijke informatie (o.a. leeftijd, geslacht en PAL-waarde) jouw portie te laten bepalen. Robbe, een van de uitbaters, is sportdiëtist en probeert zijn cliënteel een duwtje in de goede richting te geven. Absoluut geen must, wel een handige tool of gimmick. Voorlopig nog zonder terras, maar iets verder vind je de openbare stadstuin de Veergrep met zicht op de Leie. kwiek.gent