De eindejaarsfeesten zijn een ideale gelegenheid om de vertrouwde wijnpaden te verlaten en een bijzondere fles te ontkurken. Meestal kiezen we haast automatisch voor bekende wijnlanden als Frankrijk, Italië en Spanje. We vergeten dat er ook buiten West-Europa wijnlanden bestaan met een bloeiende en kwalitatieve wijncultuur, vaak ouder en rijker dan we denken. Schenk dit jaar eens een wijn waarmee je je gasten verrast. Hongarije heeft een even goed klimaat en een even rijke wijncultuur als de wijnlanden in West-Europa. Het staat vooral bekend om zijn zoete tokaj, maar maakt ook witte en rode wijn van druiven als de Bourgondische chardonnay en pinot noir en de Oostenrijkse blaufränkisch (kékfrankos in het Hongaars). Er worden ook heel wat autochtone druiven geteeld. Hongaarse wijnen bestrijken het hele palet van fris en licht naar rijk en mondvullend. Dit kleine land - ook wel het Zwitserland van Oost-Europa genoemd - heeft een wijncultuur die teruggaat tot vóór de tijd van de Romeinen. Slovenië heeft een bijzonder goed klimaat voor wijn: warm overdag en koel 's nachts, een ideale mix voor wijndruiven. De wind van de Adriatische Zee blaast bovendien de wijngaarden droog, zodat er minder problemen zijn met ziekten en insecten, terwijl aan de andere kant de Alpen bescherming bieden. Voor het eerst worden nu Russische wijnen ingevoerd in ons land, door een Vlaamse invoerder, Dimitri Bonte, getrouwd met een Russische. Het zuiden van Rusland, grenzend aan de Zwarte Zee, het Kaukasusgebergte en de Krim, is het laatste onontdekte wijngebied van Europa. Internationale druiven (zoals chardonnay, cabernet sauvignon en merlot) werden er aangeplant, naast autochtone Russische en Georgische druiven. Russen zijn ook dol op champagne, vandaar dat ze zelf ook schuimwijn produceren volgens de champagnemethode. Ze werken samen met Franse oenologen, zodat de kwaliteit van hun wijnen vandaag vergelijkbaar is met de westerse. De bakermat van onze wijncultuur ligt in de Kaukasus, meer bepaald in Armenië. Hier werd door archeologen de oudste wijnkelder ooit opgegraven, daterend van zesduizend jaar geleden. In Armenië wordt nog altijd wijn gemaakt met oude inheemse druivenrassen, die bij ons onbekend zijn. In de tijd van de Sovjet-Unie werd de meeste Armeense wijn naar Rusland geëxporteerd, maar nu wil het land zijn rijke wijntraditie opnieuw tonen aan de rest van de wereld.