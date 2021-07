Gezond, vegatrisch/vegan en duurzaam zijn blijvers, maar nu de sector en zijn klanten langzaam uit de covid-crisis komen, spotten we voor jullie nog een paar extra trends.

Hybride

Kiezen is verliezen, wil het cliché, en dus doen heel wat restaurateurs dat niet meer. Denk: fine dining én een snelle hap, vijfgangenmenu's maar ook take-away, 's middags snel en betaalbaar, 's avonds uitgebreid en exclusief, gewoon een lekker glas speciaalbier drinken terwijl de andere gasten van een uitgebreid diner genieten. Perfect voorbeeld? Le Pristine, een sterrenrestaurant waar je ook een pizza of pastaatje kunt bestellen, al dan niet om mee te nemen.

...

Kiezen is verliezen, wil het cliché, en dus doen heel wat restaurateurs dat niet meer. Denk: fine dining én een snelle hap, vijfgangenmenu's maar ook take-away, 's middags snel en betaalbaar, 's avonds uitgebreid en exclusief, gewoon een lekker glas speciaalbier drinken terwijl de andere gasten van een uitgebreid diner genieten. Perfect voorbeeld? Le Pristine, een sterrenrestaurant waar je ook een pizza of pastaatje kunt bestellen, al dan niet om mee te nemen.Ook hybride, maar zo alomtegenwoordig dat het een eigen vermelding krijgt, is de bar waar je ook iets lekker kunt eten. Logisch, want een glas wijn, whisky of een White Russian zijn zo veel lekkerder met een - al dan niet klein - bordje naast. Soms zijn deze bars gelinkt aan een bestaand restaurant, zoals Glou Glou in Borgerhout, dat aan de overkant van moederhuis Bistro Miro zit, Maar heel wat voorbeelden in dit lijstje zijn gewoon op zichzelf een goed idee. idee.Een menu waaruit niet te kiezen valt, we zijn het al gewoon in heel wat restaurants, maar ook wie à la carte kookt, gaat nu vaak voor een kleiner menu. Chefs die tijdens de lockdown voor hun take away menu moesten schrappen in hun aanbod, zien de praktische en soms ook financiële voordelen in van een kleinere kaart. En neen, als gast doe je daar geen slechte zaak mee, want minder gerechten betekent met wat geluk dat de kwaliteit omhoog gaat. Of hoe je beter een paar dingen echt ongelofelijk goed doet, dan veel dingen gewoon oké.Keukens zonder restaurant, soms gedeeld door verschillende zaken en puur gericht op take-away, er werd voor de coronacrisis al veel over gepraat als dé innovatie in de horeca. Ghost kitchens heet dat, of zelfs dark kitchens. Een uitstekend idee als er massaal besteld wordt omdat niemand uit eten mag. Maar als mensen weer de deur uit mogen, willen ze die gerechten misschien wel op locatie proberen. Neem Dabba King, het Zuid-Indische covid-take-away initiatief van Sen Kulanthaiveku, de man achter Fiskebar en Fiskekur. Nu Fiskekur weer open is, verdwijnt dit populaire initiatief, maar het is maar voor even, want het was zo'n succes dat ze nu op zoek zijn naar een locatie voor een restaurant. Ook zaken die als pop-up, foodtruck of ander tijdelijk fenomeen begonnen, vinden vaak een vaste en vooral permanente plek. Denk aan Tavino in Kasterlee, dat begin als een mobiele wijnbar en nu gewoon een vast adres heeft. Of Bar Bulot, dat als tijdelijk seafoodrestaurant begon maar nu naast Brugge ook een locatie in Antwerpen heeft..Wat niet wil zeggen dat take away weer in zijn hok gaat. Integendeel. Sterren- en andere fine diningzaken die regelmatig exclusieve boxen aanboden hebben niet de plek, tijd en personeel om dat te blijven doen, maar rond Kerst, Valentijn en andere feestdagen zal je die box toch weer op hun website en in hun nieuwsbrief zien opduiken. En nu we als klant bij take away niet meer alleen aan pizza en sushi denken en ook niet meer opkijken van een iets duurder afhaalmenu heeft vooral ook het tussensegment dat ontdekt als een mooie aanvulling op hun zaak. Dat zat er voor de coronacrisis al aan te komen, en zal waarschijnlijk nooit meer verdwijnen.Afhaal, dat is iets voor eten, zou je denken. Want je drankjes, die kan je gewoon in een winkel kopen. Maar misschien verandert dat wel. Nogal wat restaurants boden tijdens hun afhaalperiode ook aperitieven en cocktails aan, en omdat zij toch verstand van mix-zaken hebben, vielen die vaak in de smaak. Dus gaan we de volgende jaren ook onze Moscow Mules, Old Fashioneds en Ginn Fizzes afhalen, zoals we nu al met koffie doen. En de opmars van de mocktail is voorlopig nog niet gestopt, dus ook die gaan op de take-away-kaart opduiken.