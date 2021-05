Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je hier.

PICNIQ

Antwerpen

...

AntwerpenPicniq is een gloednieuw restaurant dat zijn deuren opengooit in de Antwerpse Sint-Jorispoort. Op de kaart lees je een line-up van Koreaanse favorieten. Zo deel je een pajoen, een hartige pannenkoek met lenteui, proef je bibim mandu, gebakken dumplings met een frisse koolsla, of hap je een stukje kimbap weg, een rijstrol in zeewier gewikkeld gevuld met rund, tonijn of shiitake. En natuurlijk bestel je een portie gefermenteerde kimchi on the side. Picniq kun je oppikken ter plaatse of laten leveren via Uber Eats of Deliveroo. picniq.be GentUit de geniale geesten van het team achter Knol & Kool is een nieuw restaurantidee ontsproten: Wakiita, een plek voor vegan sushi. Het menu doet onze smaakpapillen tintelen: boven op de rijst vinden we gepekelde schorseneer, aromatisch shisoblad, gerookte wortel, gegrilde zoete tofoe en frisse umeboshi. Naast de sushi vind je rice bowls en bijgerechtjes zoals in tamari gemarineerde paddenstoelen, gebakken sojaboontjes met chili of een zeewiersalade met knapperige knolselder en wortel. Wakiita kun je ter plaatse oppikken of laten leveren via Uber Eats of Deliveroo. wakiita.be MenenEen restaurant gerund door drie vrouwen met een ontembare passie voor wijn en koken blijkt een recept voor succes. Bistro Dhôme is een trekpleister voor wie van eigentijds eten houdt. Tijdens de afgelopen periode ontpopte chef Dorian zich tot een traiteur: de sharingmenu's vlogen elke dag de deur uit. Ook de picknickboxen en cocktails werden gulzig verslonden. Zelfs wanneer de terrassen weer open mogen, zal Bistro Dhôme blijven leveren in Menen en omstreken: hun klanten kunnen niet meer zonder. Wil je het menu in een bijzondere setting opeten? Dan kan dat in hun Mystic Cabin on Wheels: een caravan in een feeërieke setting waar je in alle rust kunt genieten van het achtgangenmenu. Binnenkort openen ze ook een traiteurwinkeltje waar je hun take-awaygerechten kunt kopen, Dhôme to Go genaamd.bistrodhome.be BrusselIn Brussel blijven er burgerrestaurants oppoppen. Bikette in Elsene springt eruit door zijn zelfgemaakte briochebroodjes, burgers van Ierse Black Angus en indrukwekkende kaasassortiment. Hier geen plakje Amerikaanse smeltkaas in je cheeseburger, wel de keuze tussen cheddar, geitenkaas, blauwe kaas, Maroilles, reblochon of Tomme. De kaas komt in gesmolten vorm ook op je frieten terecht als je maag dat aankan. instagram.com/biketteburger