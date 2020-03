Het indrukwekkende avontuur van een bevlogen chocolatier.

Een avontuur zonder weerga: zo zouden we het project van Benoît Nihant (46) en zijn vrouw Anne (41) kunnen omschrijven. Het verhaal begint wanneer beiden besluiten hun klassieke loopbaan - een hoge functie in de staalsector en een carrière in het leger - achter zich te laten. Hoe rijk en divers hun professionele ervaringen ook zijn, toch besluiten ze het roer om te gooien en hun hart te volgen. Hij wil zich concentreren op de passie waar hij zich al jaren in zijn vrije uren op toelegt: de banketbakkerij. 'We besloten de sprong te wagen. Het was nu of nooit', aldus de Luikenaar. In 2005 beginnen ze met de eerste bereidingen en experimenten voor het transformeren van de cacaoboon. Het duo wil graag feedback en presenteert enkele realisaties aan Pierre Wynants en Lionel Rigolet van Comme Chez Soi. 'Het idee was om professionele feedback te krijgen... Maar we gingen terug naar huis met een bestelling', vertelt Benoît Nihant. Dat was een stimulans die kon tellen. De trein was vertrokken. Al snel verhuisde het duo en kreeg het een etalage ter beschikking, hoewel dat aanvankelijk niet de bedoeling was. Maar ze begrepen het belang van het delen en begeleiden van de producten. In 2011 brengen ze hun eerste artisanale chocolade op basis van cacaobonen op de markt, onder de naam Nihant cacaofèvier. Vandaag hebben ze met hun erkende merkchocolade al vijf winkels in België en produceren ze zelf hun praliné en karamel. En het avontuur breidt zich nog uit want ondertussen bezitten ze ook een eigen plantage in Peru. 'We willen de productie van deze prachtige grondstof van nabij op het terrein volgen', aldus de bevlogen chocolatier.