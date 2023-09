Van eetcafé tot sterrenzaak: de lievelingsrestaurants van patissier Sarah Renson

Sarah Renson is patissier. In haar twee winkels in Leuven verkoopt ze verse taartjes, verleidelijke bokkenpootjes en huisgemaakt roomijs. Dit jaar schreef ze het boek Sweet Table, waarin ze haar favoriete bakrecepten deelt.

Blueness

“Jaclyn Kong is de chef van Blueness. Ik leerde haar kennen toen ik stage deed in The Jane: niemand werkt zo gedisciplineerd en verfijnd als zij. Voor mij is zij een topchef. Ik ben intussen al meerdere keren in Blueness geweest en was elke keer onder de indruk van zowel het kader als de bordjes. Het opzet is dat van een izakaya: een informeel Japans eetconcept waar je zoveel kleine gerechten bestelt als je op kunt. Ik heb heel goede herinneringen aan een stuk wagyu-rund met frietjes. Ook de dame blanche met matcha staat in mijn geheugen gegrift. Het leuke aan deze zaak is dat je ook gewoon aan de bar kunt gaan zitten om te aperitieven met wat hapjes en een glas sake.”

Lange Gasthuisstraat 11, 2000 Antwerpen, blueness.com



Optimist

“Optimist is een bruisend eetcafé in Leuven. Het is de perfecte plek voor een doordeweeks dinertje. Alle gerechten kun je in drie groottes krijgen: je bestelt small, medium of large. Zo kies je zelf of je een resem kleine gerechten op tafel laat komen of gewoon een grote portie helemaal voor jezelf bestelt. Je proeft hier verrassende combinaties uit de hele wereld. Maar ook voor een simpele boterham met huisgemaakte eiersalade kun je hier terecht. Ik ben keer op keer onder de indruk van de versheid en originaliteit van wat er op het bord komt. Als je een dessert bestelt, komt dat uit onze bakkerij. Zo ben ik jaren geleden trouwens begonnen, toen de eigenares van Optimist vroeg of ik geen taartjes voor hun eetcafé wilde bakken. De rest is geschiedenis.”

Vismarkt 7, 3000 Leuven, deoptimist.be



Furbetto

“Furbetto is het nieuwe restaurant van Gust en Jasper, twee chefs die zijn opgegroeid in Leuven, maar in keukens over de hele wereld ervaring opdeden. Ze laten zich inspireren door de Italiaanse keuken, maar durven er hun eigen draai aan te geven. De kaart is compact, wat ik altijd een goed teken vind. De gerechten volgen de seizoenen en de verse pasta of de heerlijke focaccia zijn huisgemaakt. Op de drankkaart vind je lekkere natuurwijnen en er is ook een goed aanbod aan non-alcoholische drankjes. Het restaurant is klein en intiem, de open keuken trekt de aandacht en in de zomer zit je op het gezellige terras.”

Naamsesteenweg 213, 3001 Heverlee, furbetto.be



Cuchara

Lepelstraat 3

“Cuchara is mijn absolute favoriet. Ik ben hier al drie keer geweest en elke keer was ik volledig van mijn sokken geblazen. Chef Jan Tournier laat zich inspireren door Japan, zowel voor het eten als voor het servies en interieur. Je proeft er de hartige smaken van Japanse producten zoals miso of nori, maar ook de frisse zuren van yuzu of de pit van wasabi. Elk bordje is een kunstwerkje: de chef blinkt uit in de kunst van het dresseren. Voor de dranken laten we ons steevast leiden door de sommelier, die mooie combinaties maakt in het glas. Wil je een eigenzinnige gastronomische ervaring op topniveau? Dan moet je dringend naar dit tweesterrenrestaurant.”

Lepelstraat 3, 3920 Lommel, cuchara.be



