Tafelen in een serre, aan een meer of in een oude fabriek? Op deze unieke locaties geniet je van culinaire hoogstandjes, terwijl je het uitzicht rondom kunt bewonderen.

Serre

Heb je altijd al eens willen dineren met de hoofdstad van Europa aan je voeten? Dat kan dankzij Serre, een pop-up concept op het dak van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Op het menu staan sharing bites en gerechten met een Italiaanse touch. Of je er nu graag wil lunchen of dineren, de Serre belooft je een onvergetelijke ervaring. De serre dient als bubbel voor 4 tot 6 personen, ideaal dus voor wie quality-time wil doorbrengen met zijn vrienden en familie.

Dit pareltje bevindt zich vlak over de grens bij onze noorderburen, in het hartje van Maastricht. De vroegere keramiekfabriek - die enkele jaren geleden is omgetoverd tot restaurant, café en bioscoop - is een hotspot bij de locals. Lumière's restaurant is in de oude energiecentrale van de Sphinxfabrieken. Niet bepaald charmant, hoor ik je al denken. Al zal de aangename setting, de industriële look en het uitzicht op het water je vrijwel zeker weten te bekoren. Zin in een hapje, een uitgebreid diner, of een drankje vlak voor de film? Het kan er allemaal. Lumière in MaastrichtRestaurant Colette was vlak voor de pandemie een piepklein restaurantje in Westerlo. Vandaag is eigenaar en sterrenchef Thijs Vervloet met zijn zaak verhuisd naar een vijver in Averbode. Colette belooft zijn bezoekers een totaalbeleving. En terecht, want wie er wil dineren, geniet niet alleen van de heerlijk verfijnde keuken, maar ook van het magische uitzicht.Colette in Averbode'Dinner in the Sky' zal je in het verleden niet ontgaan zijn. De pop-up belevenis strijkt nu neer aan het Kasteel van Ordingen in Sint-Truiden. Van 6 tot 14 september kun je er dineren in de lucht. Het concept blijft onveranderd: in een centrale, opengewerkte keuken krijgen de gasten gerechtjes voorgeschoteld van sterrenchefs als Bart De Pooter (De Pastorale **), Wim Schildermans (JER*) en Jan Menten (De Mijlpaal *). Dinner In The Sky - Sint-TruidenUnder the Stars is misschien wel de magische belevenis bij uitstek. Het pop-up concept, waarbij bezoekers in openlucht dineren, deed zoal in heel Vlaanderen zijn ronde. Nu vindt het van 10 tot 26 september plaats aan Drohme, de voormalige Hippodroom in Brussel. In het verleden was dit een plek waar ruimte was voor sport en ontspanning. Nu staat de Hippodroom helemaal in het teken van sfeervol tafelen: gasten worden er onthaald in domes, en ze worden er voorzien van een uitgebreid 8-gangen menu. Under the Stars - Brussel