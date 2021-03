Gevulde eitjes? Check. Paashazen? Check. Grote holle eieren? Check. De basics voor Pasen ken je, maar er vallen dit jaar ook heel wat speciallekes te scoren.

Mandje lekkers

Het hoeft niet altijd enkel chocolade te zijn op Pasen: een lekkere taart staat nooit verkeerd. Als die er dan ook nog eens zo geestig uitziet als die van de Antwerpse chocolatier en patissier DelRey, is het makkelijk punten scoren. Wel even opletten dat de (klein)kinderen er niet mee vandoor gaan en hem gebruiken als handig accessoire tijdens de paaseierenzoektocht.

Paastaart © DelRey

Chocoladebiscuit met slagroom, 24 euro voor vier personen. Levering aan huis in verschillende gemeenten in en rond Antwerpen op 2 en 3 april. Delrey.be

Zwart of wit?

Wedden dat je deze paaseitjes nog nooit hebt gehad? Als een van de enige producenten wereldwijd verkoopt Royal Belgian Caviar 'white pearl', ofwel witte kaviaar, de eitjes van de albino steur. Dat wordt de blikvanger van je paasbrunch.

© Royal Belgian Cavia

Het witte goud is online te bestellen (een doosje van 30 gram kost €68,30) of te vinden in de verkooppunten.

Blikvanger

De grootste en meest blinkende paashaas vind je dit jaar ongetwijfeld in het atelier van chocolademuseum Chocolate Nation. Met zijn hoogte van een halve meter en gewicht van 2,5 kilogram wordt hij aangeprezen voor grote gezinnen, maar drastische tijden vragen om drastische maatregelen en dus oordelen wij niet als je dit prijsbeest in huis wil halen zonder dat je over een kaart van de Gezinsbond beschikt.

De Paashaas XXL kost 55 euro en is enkel te verkrijgen in de museumshop. Ook tal van andere formaten en chocolade eitjes verkrijgbaar. Chocolatenationshop.be

Feestmaal zonder koken

Schuif haar kookboeken vol lentefrisse gerechten maar eens aan de kant en vervang ze door kant-en-klare schotels uit haar keuken: Pascale Naessens brengt ter ere van Pasen een foodbox uit. Daarin vind je vier gangen, bereid volgens haar inmiddels welbekende filosofie. De gerechten als 'pittige rode biet met ricotta' en 'ovenschotel met lamskotelet en pompoen' moeten enkel nog opgewarmd worden in de oven, of bij goed weer op de barbecue.

Het dessert: frambozencheesecake met bodem van noten en gedroogde abrikozen © Pascale Naessens Paasbox

De foodbox is verkrijgbaar vanaf € 83 voor twee personen. Bestellen doe je via www.aramark-direct.be, en dat voor 30 maart. De paasbox wordt vervolgens aan huis geleverd op zaterdag 3 april.

Primeureitjes

Er werden je speciallekes beloofd en hier krijg je alsnog 'gewone' eitjes. Toch verkochten we je geen leugen, want deze eitjes van Tony's Chocolonely zijn een ware primeur: tot nu toe verkocht de faire chocoladeproducent immers enkel repen in ons land. De eitjes in tien smaken uit het Tony's Chocolonely-assortiment zijn verkrijgbaar in een schattig eierdoosje of in handige uitdeelzakken.

© Tony's Chocolonely

5,49 euro voor 255 g. Verkrijgbaar bij Colruyt winkels.

Alles over eieren met wodka (en meer)

Wil jij het nederige ei aan jouw brunchtafel verheffen tot ster van de show en er en passant ook nog een geestig weetje over kunnen vertellen? Laat je dan bijstaan door 'Ode aan het ei', boordevol tips, recepten en verhalen over de mooie lekkernij.

Uit: Ode aan het ei © Mythras Books

Ode aan het ei, Guus Luijters (Mythras Books, 10 euro)

Het hoeft niet altijd enkel chocolade te zijn op Pasen: een lekkere taart staat nooit verkeerd. Als die er dan ook nog eens zo geestig uitziet als die van de Antwerpse chocolatier en patissier DelRey, is het makkelijk punten scoren. Wel even opletten dat de (klein)kinderen er niet mee vandoor gaan en hem gebruiken als handig accessoire tijdens de paaseierenzoektocht. Chocoladebiscuit met slagroom, 24 euro voor vier personen. Levering aan huis in verschillende gemeenten in en rond Antwerpen op 2 en 3 april. Delrey.be Wedden dat je deze paaseitjes nog nooit hebt gehad? Als een van de enige producenten wereldwijd verkoopt Royal Belgian Caviar 'white pearl', ofwel witte kaviaar, de eitjes van de albino steur. Dat wordt de blikvanger van je paasbrunch.Het witte goud is online te bestellen (een doosje van 30 gram kost €68,30) of te vinden in de verkooppunten. De grootste en meest blinkende paashaas vind je dit jaar ongetwijfeld in het atelier van chocolademuseum Chocolate Nation. Met zijn hoogte van een halve meter en gewicht van 2,5 kilogram wordt hij aangeprezen voor grote gezinnen, maar drastische tijden vragen om drastische maatregelen en dus oordelen wij niet als je dit prijsbeest in huis wil halen zonder dat je over een kaart van de Gezinsbond beschikt. De Paashaas XXL kost 55 euro en is enkel te verkrijgen in de museumshop. Ook tal van andere formaten en chocolade eitjes verkrijgbaar. Chocolatenationshop.be Schuif haar kookboeken vol lentefrisse gerechten maar eens aan de kant en vervang ze door kant-en-klare schotels uit haar keuken: Pascale Naessens brengt ter ere van Pasen een foodbox uit. Daarin vind je vier gangen, bereid volgens haar inmiddels welbekende filosofie. De gerechten als 'pittige rode biet met ricotta' en 'ovenschotel met lamskotelet en pompoen' moeten enkel nog opgewarmd worden in de oven, of bij goed weer op de barbecue.De foodbox is verkrijgbaar vanaf € 83 voor twee personen. Bestellen doe je via www.aramark-direct.be, en dat voor 30 maart. De paasbox wordt vervolgens aan huis geleverd op zaterdag 3 april.Er werden je speciallekes beloofd en hier krijg je alsnog 'gewone' eitjes. Toch verkochten we je geen leugen, want deze eitjes van Tony's Chocolonely zijn een ware primeur: tot nu toe verkocht de faire chocoladeproducent immers enkel repen in ons land. De eitjes in tien smaken uit het Tony's Chocolonely-assortiment zijn verkrijgbaar in een schattig eierdoosje of in handige uitdeelzakken.5,49 euro voor 255 g. Verkrijgbaar bij Colruyt winkels.Wil jij het nederige ei aan jouw brunchtafel verheffen tot ster van de show en er en passant ook nog een geestig weetje over kunnen vertellen? Laat je dan bijstaan door 'Ode aan het ei', boordevol tips, recepten en verhalen over de mooie lekkernij.Ode aan het ei, Guus Luijters (Mythras Books, 10 euro)