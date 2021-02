Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je hier.

Benna Ala Benna - Wondelgem

Deze chef verscheen op onze radar dankzij een shout-out van Wim Ballieu, die fan is van de couscous van Gentenaar Omar. Hij leerde koken van zijn mama Fathia: samen met haar couscous maken was een familietraditie die hij nu graag deelt met het grote publiek. Elke week staat er een andere couscous op het menu, die je op zaterdag kunt afhalen in Wondelgem.

Deze pizzeria is een nieuwe aanwinst voor de Leuvense afhaalfans. Een project van drie jonge pizzafanaten met roots in Salento, in de hak van Italië. Ze bakken pizza in de traditie van Apulië, rijkelijk belegd met verse toppings. In hun webshop kun je niet alleen pizza bestellen, maar ook antipasti, zoals een romige burrata met zelfgemaakte basilicumcrackers, of een dessert, zoals romige panna cotta met pistache of tiramisu met speculaas. piano-a.be Met hun boxen vol elegante gerechtjes om te delen willen Lara en Thomas wat commotie maken op je eettafel. Denk aan verleidelijke combinaties zoals prei en lavendel, parelhoen en ansjovis of bloedsinaasappel en gebrande granen. Wanneer je de box ophaalt op vrijdag of zaterdag kun je ook nog even rondstruinen op de markt met lokale producten. commotiegent.be/takeaway en commotiegent.be/commotielocals Twee vrouwelijke bartenders die samen aan het shaken slaan, dat geeft vuurwerk in je brievenbus. Want via het platform Cocktail Maison bestel je cocktails van de hand van Hannah Van Ongevalle (bekend van The Pharmacy) en Ann-Sophie Verstraete (bekend van LN Drinks). Zij bezorgen je cocktails die perfect in een enveloppe passen en zo op je deurmat vallen. Het enige wat je hoeft te doen is de zakjes opendraaien en in een glas met ijsblokjes gieten. Je kunt kiezen voor cocktails met een normaal, laag of onbestaand alcoholpercentage. cocktailmaison.be