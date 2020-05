Bij de takeaway en de groenteboer valt er altijd wel iets nieuws te rapen.

Streepje voor

Komt nu massaal uit de serres van de lage landen: de aubergine. Behalve de bekende donkerpaarse variant zie je ook de spectaculaire wit-paars gestreepte versie - oftewel de graffiti-aubergine - steeds vaker opduiken. Reden te meer om deze gezonde groente, vol vezels en vitamines B en C en kalium en calcium, eens vaker op het menu te zetten. Aubergines houden van het gezelsc...

Komt nu massaal uit de serres van de lage landen: de aubergine. Behalve de bekende donkerpaarse variant zie je ook de spectaculaire wit-paars gestreepte versie - oftewel de graffiti-aubergine - steeds vaker opduiken. Reden te meer om deze gezonde groente, vol vezels en vitamines B en C en kalium en calcium, eens vaker op het menu te zetten. Aubergines houden van het gezelschap van sterke smaakmakers, zoals tahinpasta, citroen, look, chili en sojasaus. Cocktailbar Jiggers laat je niet met dorst zitten. Hun perfect gemixte cocktails kun je elk weekend afhalen in een vacuümzak. Toegegeven: het ziet er niet uit, maar eens je het in het juiste glas schenkt, is het een klassiek 'lelijk eendje wordt mooie zwaan'-verhaal. Elke week vind je een wisselend menu van klassiekers en avontuurlijke nieuwkomers op de Instagrampagina. instagram.com/jiggers_coolersandcocktailsZin in een zoete zonde, maar je baklust is overgewaaid? Dan zijn de Brusselse artisanale briochedonuts van Chloé en Candice van Coco Donuts de oplossing. De dames gaan voor een gourmetversie van de iconische Amerikaanse snack: de zoete, gefrituurde gebakjes worden gemaakt met lokale en biologische ingrediënten. Zolang de coronamaatregelen gelden kun je online bestellen en afhalen of laten leveren. Daarna kun je weer dagelijks terecht in hun twee Brusselse winkels. cocodonutsbrussels.beDe dames achter het razend populaire veganistische restaurant Wild Project gingen in zee met het Belgische jeansmerk Eat Dust. In de gloednieuwe flagshipstore in de Antwerpse Volkstraat brouwen de Wild-chefs lekkere koffie (enkel met plantaardige melk) en bakken ze vegan gebak, zoals hun nu al legendarische tahinkoekjes met opgelegde citroen. Momenteel nog enkel takeaway, binnenkort kun je in Go Wild ook even uitblazen tijdens het shoppen. Volkstraat 2, 2000 Antwerpen, eatdustclothing.com; new.wildproject-antwerp.com