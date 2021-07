Eten wordt dubbel zo leuk als je het buiten kan doen, en het liefst in goed gezelschap. Hier alvast enkele inspirerende recepten waarmee die zomerdag niet meer stuk kan.

Voor een uitgebreide receptie of een intiem etentje: deze makkelijk weg te happen zomerrecepten zijn geschikt voor heel wat gelegenheden. Maar het belangrijkste van alles: je hebt geen tafels, borden en bestek nodig om ervan te genieten. Als je een beetje aandacht spendeert aan het servies dat je gebruikt, kan je al dit lekkers gewoon vanop je schoot of zelfs staand opeten. Van aperitief tot dessert: tien recepten.

© Isopix

© Isopix

© Isopix

© Isopix

© Isopix

© Isopix

© Isopix

© Isopix

© Isopix

© Isopix

Wil jij meer zomerse buitenrecepten bekijken? Die vind je in de Knack Weekend Extra-editie die nu in de winkelrekken ligt en honderd recepten bundelt waar je heerlijk buiten van kan genieten. Voor 9,95 euro is hij van jou, bij je krantenwinkel of via de Knack Shop.

Voor een uitgebreide receptie of een intiem etentje: deze makkelijk weg te happen zomerrecepten zijn geschikt voor heel wat gelegenheden. Maar het belangrijkste van alles: je hebt geen tafels, borden en bestek nodig om ervan te genieten. Als je een beetje aandacht spendeert aan het servies dat je gebruikt, kan je al dit lekkers gewoon vanop je schoot of zelfs staand opeten. Van aperitief tot dessert: tien recepten.Wil jij meer zomerse buitenrecepten bekijken? Die vind je in de Knack Weekend Extra-editie die nu in de winkelrekken ligt en honderd recepten bundelt waar je heerlijk buiten van kan genieten. Voor 9,95 euro is hij van jou, bij je krantenwinkel of via de Knack Shop.