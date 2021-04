Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je op weekend.be

Leo - Antwerpen

Sander Goossens werkte jarenlang bij de befaamde Antwerpse bakkerij Domestic. Zijn plannen voor een eigen zaak liepen iets anders dan verwacht, waardoor Leo (de naam van Sanders grootvader, die ook patissier was) pas in de winter van 2021 zal openen in volle glorie. In afwachting kun je elk weekend al het prachtige historische winkelinterieur bewonderen, want de delicate taartjes en snoezige desserts zijn elke vrijdag en zaterdag beschikba...

Sander Goossens werkte jarenlang bij de befaamde Antwerpse bakkerij Domestic. Zijn plannen voor een eigen zaak liepen iets anders dan verwacht, waardoor Leo (de naam van Sanders grootvader, die ook patissier was) pas in de winter van 2021 zal openen in volle glorie. In afwachting kun je elk weekend al het prachtige historische winkelinterieur bewonderen, want de delicate taartjes en snoezige desserts zijn elke vrijdag en zaterdag beschikbaar voor take-out. Je bestelt ze via Instagram en pikt ze op in de winkel. leoantwerp.com Sarah Renson leerde het vak bij The Jane en Joost Arijs en maakt nu artisanale patisserie voor horeca en particulieren op bestelling. Je kunt kiezen voor eenpersoonstaartjes of grote taarten, desserts in potjes of klein gebak. Zo is er een prachtige citroentaart met een spiraal van gebrande meringue of een heerlijk decadente taart met gebrande noten en gezouten karamel. Watertanden doen we ook bij de nostalgische bokkenpootjes en madeleines in de webshop. Voor Pasen kun je een highteabox bestellen met een feestelijke mix van minigebakjes. sarahrenson.beEen aanbeveling van Bockie De Repper dient altijd serieus genomen te worden. Sinds hij de verleidelijke taartjes van Philimonius in Aalst op zijn Instagram Stories deelde, staat deze koffiebar met huisgemaakte zoetigheden hoog op de verlanglijst. Zo ziet het speculoos-chocoladetaartje eruit alsof je er een omweg voor wilt maken, om dan ineens ook een paar citroentaartjes mee te nemen, en als showstopper de lemon curd-taartjes met een spectaculaire gebrande meringue geïnfuseerd met verbena. Te savoureren met Philimonius' ambachtelijke bio en vegan chai. philimonius.be Open sinds een jaar, maar net door ons ontdekt: Fine Bakery aan de Brusselse Zavel, een bakkerijtje met pareltjes van viennoisserie en taartjes. Voor de etalage kun je uren staan tobben over wat je zou bestellen. We raden de brioche feuilletée aan: het perfecte huwelijk tussen een briochedeeg en de boterige laagjes van een croissant. Ze zijn er zonder of met vulling, bijvoorbeeld van zoute karamel. Je waant je in de koffiekoekenhemel. Ook de choux craquelin (een zachte soes met een krokante bovenkant) is een aanrader. instagram.com/finebakery.bxl