Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je hier.

Al eens gehoord van een Brooky? Dat is de liefdesbaby van een brownie en een American cookie: een krokante krakende korst met een smeuïge vulling van donkere chocolade. Deze creatie komt uit het atelier van Swookie, een Brusselse cookie bar waar je dozen met 5, 10 of 15 cookies kunt bestellen die één keer per week met de fiets aan je deur geleverd worden. Naast de fameuze Brooky, vind je ook klassieke chocolate chip cookies, vegan pindakoekjes en zachte hazelnootkoekjes. swookies.be Grand Café Godot in Gent zet hoopvol de eindspurt naar de heropening van de horeca in. Het wachten wordt verlicht door aperohapjes in klassieke bistrostijl: kaas- of garnaalkroketjes, bierballetjes met Brugse Zot of fish-and-chips. Met een flesje cava erbij vormt het de perfecte omkadering voor een zonnige namiddag op de Gentse Graslei. godotgent.be Frenchette wordt bestuurd door twee broers uit Oostende die elk al eigenaar waren van een eigen horecazaak: Bistro Mathilda en Brasserie Ocean. In gastrobar Frenchette in de Madridstraat brengen ze hun ervaring samen. Als je hun sharingbox bestelt, krijg je zes gerechten om te delen, een playlist om in de juiste stemming te komen en een cocktail als aperitief. De gerechtjes zijn op voorhand elegant gedresseerd en zijn zo verpakt dat ze meteen op tafel kunnen. Bestellen kan via de website. Woon je in Oostende, dan worden de boxen thuis geleverd. frenchette.be Een kom met handgemaakte tarwenoedels, romige misobouillon, gestoomde bimi en een ajitama, oftewel een zachtgekookt gemarineerd eitje: dat is de formule voor fantastische Japanse ramen. Rookie Ramen is een gloednieuw take-outconcept in Antwerpen. Eén keer per week kun je ramen bestellen (halal, varkensvlees of vegetarisch). Je haalt de verse ingrediënten op aan de deur van de chef en warmt alles thuis op. Je moet er wel snel bij zijn, want Rookie is elke week razendsnel uitverkocht: je alarm zetten is aangewezen! rookieramen.com