Wij vroegen naar de eet- en reistips van chefs, foodies en andere culimensen. Deze week: sommelier Daan Guelinckx werkte jarenlang in de Veranda, nu staat hij mee achter de Antwerpse Wijnbar Osaka die binnenkort opent.

Recente ontdekking

'Glouglou in Borgerhout is de nieuwe wijnbar van het gastvrije team achter Bistrot Miro. De maand na hun opening ging ik er al twee keer eten, zo lekker vond ik het. Je kunt er terecht voor een glas en een bordje, of ruim de tijd nemen om van een volledig diner te genieten. Voor een bar koken de chefs er een uitgebreide kaart, en ze maken er zelfs verse charcuterie. Ik proefde er al heerlijke gerechten met pulpo en burrata, steeds getopt met verse kruiden. Ook stellen ze een mooie selectie aan natuurwijnen voor. Dit adresje is een echte aanrader!'

glouglou-borgerhout.be

Zomertip

'Als ik een paar dagen eropuit kan deze zomer, dan verblijf ik beslist in Auberge de Chassignolles in Auvergne. Deze parel ligt in een afgelegen dorpje van misschien maar twintig inwoners. Elk jaar kookt en serveert er een ander team, zo mocht ik zelf een seizoen meedraaien als sommelier in 2018. Alles wordt hier bereid met oog voor het lokale: in hun tuin telen de uitbaters eigen groenten en verzorgen ze hun dieren, wijn halen ze rechtstreeks bij de boeren. Voor pakweg dertig euro serveren ze elke avond een ander vijfgangenmenu. Voor de rest is hier helemaal niets te doen: en dat is net het mooie aan deze magische plek.'

Auberge de Chassignolles, Le Bourg, 43440, Chassignolles, France aubergedechassignolles.com

Internationale tip

'Kopenhagen is voornamelijk gekend om zijn chique en duurdere restaurants, toch mis ik vooral de streetfoodzaken van de Deense hoofdstad. Een cheeseburger van Gasoline Grill, een bol ramen bij Slurp, pizza Marinara bij Bæst of pastry van Hart Bageri: ik krijg er het water van in de mond. Maar waar ik het meest naar uitkijk is een bezoekje aan Hija de Sanchez - Cantina. Hier vind je heerlijke taco's die het team weet te verheffen tot fine dining-niveau, zonder dat het stijfjes wordt. Ook de cocktails zijn erg verleidelijk (lacht). Ik neem elke keer een potje salsa macha mee naar huis, dat is heerlijke gerookte chili-olie.'

gasolinegrill.com

Nansensgade 90, 1366 Copenhagen K slurpramen.dk

Guldbergsgade 29, 2200 Køvenhavn N baest.dk

Strandgade 108, København, DK-1401 hartbageri.com

Hamborg Pl. 5, 2150 København https://lovesanchez.com/cantina

'Glouglou in Borgerhout is de nieuwe wijnbar van het gastvrije team achter Bistrot Miro. De maand na hun opening ging ik er al twee keer eten, zo lekker vond ik het. Je kunt er terecht voor een glas en een bordje, of ruim de tijd nemen om van een volledig diner te genieten. Voor een bar koken de chefs er een uitgebreide kaart, en ze maken er zelfs verse charcuterie. Ik proefde er al heerlijke gerechten met pulpo en burrata, steeds getopt met verse kruiden. Ook stellen ze een mooie selectie aan natuurwijnen voor. Dit adresje is een echte aanrader!'glouglou-borgerhout.be'Als ik een paar dagen eropuit kan deze zomer, dan verblijf ik beslist in Auberge de Chassignolles in Auvergne. Deze parel ligt in een afgelegen dorpje van misschien maar twintig inwoners. Elk jaar kookt en serveert er een ander team, zo mocht ik zelf een seizoen meedraaien als sommelier in 2018. Alles wordt hier bereid met oog voor het lokale: in hun tuin telen de uitbaters eigen groenten en verzorgen ze hun dieren, wijn halen ze rechtstreeks bij de boeren. Voor pakweg dertig euro serveren ze elke avond een ander vijfgangenmenu. Voor de rest is hier helemaal niets te doen: en dat is net het mooie aan deze magische plek.'Auberge de Chassignolles, Le Bourg, 43440, Chassignolles, France aubergedechassignolles.com 'Kopenhagen is voornamelijk gekend om zijn chique en duurdere restaurants, toch mis ik vooral de streetfoodzaken van de Deense hoofdstad. Een cheeseburger van Gasoline Grill, een bol ramen bij Slurp, pizza Marinara bij Bæst of pastry van Hart Bageri: ik krijg er het water van in de mond. Maar waar ik het meest naar uitkijk is een bezoekje aan Hija de Sanchez - Cantina. Hier vind je heerlijke taco's die het team weet te verheffen tot fine dining-niveau, zonder dat het stijfjes wordt. Ook de cocktails zijn erg verleidelijk (lacht). Ik neem elke keer een potje salsa macha mee naar huis, dat is heerlijke gerookte chili-olie.'gasolinegrill.comNansensgade 90, 1366 Copenhagen K slurpramen.dk Guldbergsgade 29, 2200 Køvenhavn N baest.dk Strandgade 108, København, DK-1401 hartbageri.com Hamborg Pl. 5, 2150 København https://lovesanchez.com/cantina