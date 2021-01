Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je op weekend.be.

FISKESKUR / FISKEBAR / DABBA KING, Antwerpen

Het is geen geheim dat in veel restaurants ingeweken Aziatische arbeidskrachten werken. Zelfs in de meest klassieke Frans-Belgische keukens zie je dezer dagen jongens uit Sri Lanka of Bangladesh in de potten roeren. Telkens wanneer ik ze aan het werk zie, vraag ik me af wat ze 's avonds zelf eten na een lange shift. Bij Fiskebar en Fiskeskur hebben ze die vraag voor mij beantwoord. De Indiase equipe heeft daar de teugels in handen genomen en kookt van donderdag tot zondag gerechten uit eigen streek, Chettinad, Zuid-India. Massala kwartels, lamscurry met rijst, verse parotta flatbreads: alles dagvers en gemaakt op en boven houtvuur, alles volgens authentiek recept (lees: niet aangepast naar Europese normen en voorkeuren). Om misverstanden te vermijden gebeurt dit alles onder eigen vlag van Dabba King. Reserveren kan via de bekende koerierplatformen of rechtstreeks via WhatsApp. dabbaking.be of @dabba_king Le 203 ligt in de culinair vruchtbare buurt rond het stadhuis van Sint-Gillis. De gezellige bistro vergaarde de laatste jaren faam met een eigenzinnig menu en een mooie prijs-kwaliteitbalans. Voor deze covidperiode werd een nieuwe website in het leven geroepen met daarop de keuze van de week. Geen droge tekst of vaag omschreven gerechten, maar foto's van de gerechten zelf, als was het een kebabmenu. Makkelijk, duidelijk en compact. De voorgemengde en voorverpakte negroni springt meteen in het oog, de leuke selectie aangepaste wijnen ook. Het menu is wat elke bistro zou moeten presenteren: twee voorgerechten, drie hoofdgerechten (vis-veggie-vlees), twee nagerechten. Wat kan het leven makkelijk zijn. Elke week nieuwe opties, van woensdag tot zaterdag. 203togo.com Chef Matthieu Beudaert is een klinkende naam in West-Vlaamse gastronomische kringen: in minder dan tien jaar evolueerde hij van bekroond hobbykok tot Michelinster met zijn Table d'Amis. Ondertussen is de Michelinster opgeborgen. Op dezelfde locatie vind je La Bicicletta - Trattoria by Beudaert, een grote familiezaak met een uitgebreid terras, om het nieuwe normaal alvast voor te zijn. Tot we zover zijn, kun je online allerlei suggesties terugvinden. Een dagschotel op woensdag, die via de sociale media wordt gecommuniceerd, een pretpakket voor het weekend met cocktails, snacks en hoofdgerecht (75 euro voor 2 p.) of uitgebreid à la carte op vrijdag en zaterdag. Het geschreven menu lijkt misschien wat braaf en eenvoudig, maar het Instagramaccount weet wel beter. beudaert.be of @trattoria_la_bicicletta