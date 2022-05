Van bier met zeewater tot witloofbier: Leuvens festival stelt ruim 100 speciale brouwsels voor￼

Leuven Innovation Beer Festival, een festival voor innovatieve en speciale bieren, stelt van 21 tot 22 mei ruim honderd verschillende bieren voor. Zo zijn er bijvoorbeeld bieren die met zoutwater of met wijn zijn samengesteld. Het is de zevende editie van het festival.

Het idee om een festival op te richten voor ‘innovatieve’ bieren komt van André Janssens, stichter van brouwerij Hof Ten Dormael in Tildonk (Vlaams-Brabant). “Met bieren kan je eindeloos combineren: er zijn honderden soorten gist, honderden soorten hop en gigantisch veel andere ingrediënten”, zegt Janssens. “We wilden een evenement maken waar kleinschalige brouwerijen van elkaars creaties konden leren.”

Alle bieren die worden voorgesteld hebben een speciaal kantje of een speciaal ingrediënt. Er zijn bieren met ahornsiroop, rabarber, speculoos- of wortelsmaak. Anderen worden bijvoorbeeld met zout in plaats van zoet water gemaakt, of zijn een mix van bier en wijn. Het witloofbier van Hof Ten Dormael is ook te vinden op het festival.

Kleinschalige brouwerijen

Het evenement richt zich specifiek op kleinschalige brouwerijen uit binnen- en buitenland. Er zijn acht Belgische brouwers aanwezig, de rest komt onder meer uit landen als de Verenigde Staten, Chili, Tsjechië, Portugal, Griekenland en Estland. Voor het eerst is de organisatie uitgeweken naar de Velodroom in Leuven. Tot nu vond het evenement steeds in De Hoorn plaats.

Het Innovation Beer Festival gaat nog door tot en met morgen/zondag. De twee dagen samen worden zowat 1.800 bezoekers verwacht. Een toegangsticket kost 10 euro. Daarmee krijgen bezoekers een glas en drie bonnetjes. Het merendeel van de bieren kost één bonnetje.