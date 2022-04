Verbinding zoeken in eten, dat is wat de Brits-Oekraïense Olia Hercules en Brits-Russische Alissa Timoshkina doen met hun actie #CookForUkraine. Daarbij sporen ze iedereen aan om mee te doen en dus tonen ook wij je graag hoe je getroffen Oekraïense families kan helpen met je kookkunsten.

Het conflict in Oekraïne houdt ons ondertussen al meer dan anderhalve maand aan de schermen gekluisterd. Met lede ogen zien we aan hoe steden in Oekraïne tot puin worden herleid. De loop van de geopolitieke situatie wordt beslist op niveaus waar onze stem niet gehoord wordt en veel mensen ervaren dan ook een groot gevoel van machteloosheid. Toch is er iets wat iedereen kan doen, bedachten de Brits-Oekraïense chef Olia Hercules en Brits-Russische chef Alissa Timoshkina. De twee vriendinnen focussen zich op wat Oekraïne en Rusland verenigt, liever dan het conflict centraal te stellen. Daarbij kwamen ze al snel uit bij eten. Twee dagen na de invasie van Rusland in Oekraïne richtten ze #CookForUkraine op, een benefietwebsite die fondsen verzamelt via evenementen waarin de Oekraïense - en bij uitbreiding de Slavische - keuken centraal staat. Initiatiefneemster Alissa Timoshkina vertelt daarover: 'De vriendschap tussen Olia en mij - zij komt uit Oekraïne, ik uit Rusland - staat symbool voor de échte connectie tussen de twee landen, niet de politieke. De keukens van onze landen zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden, onze smaakpapillen zijn op dezelfde manier geprogrammeerd. We gebruiken dezelfde kooktechnieken en ingrediënten. Fermentatie, het maken van dumplings en typische lokale producten zoals rode biet, dille, roggebrood, boekweit en gefermenteerde melkproducten (denk bijvoorbeeld aan smetana, de Russische zure room met kefir) zijn de basis van onze keukens. We hebben dezelfde mooie jeugdherinneringen aan deze gerechten. Dát is wat ons verbindt.''Met #CookForUkraine willen we mensen samenbrengen en letterlijk laten proeven van onze cultuur', vervolgt Timoshkina. 'Samen eten is een geweldige manier om authentieke verbindingen te maken. Via benefietdiners, bake sales, kooklessen en restaurants die een deel van hun opbrengst doneren, hebben we ondertussen meer dan een miljoen pond kunnen inzamelen voor Unicef. Dat deden we niet enkel in het Verenigd Koninkrijk, we zien dat de initiatieven steeds verder uitbreiden.'Alissa Timoshkina en Olia Hercules hebben allebei kookboeken gepubliceerd over hun respectievelijke keukens. Daar stellen ze nu een aantal recepten uit ter beschikking om mensen kennis te laten maken met hun eetcultuur, of beter nog: er zelf een benefiet mee te organiseren en de opbrengst daarvan te schenken aan Unicef. We delen drie recepten uit de Slavische keukens om mee aan de slag te gaan.Door Alissa TimoshkinaEen recept geïnspireerd op dat van Alissa's grootmoeder, dat de typische combinatie van rode biet, walnoten en pruimen samenbrengt. Lekker warm of koud op sneetjes geroosterd roggebrood, afgewerkt met een flinke hoeveelheid dille.Ingrediënten voor 6 personenVoor de toppingBereidingVerhit 1 eetlepel olie in een pan. Voeg de uien en een snufje zout toe en laat ze 8-10 minuten garen onder deksel op een zacht vuur. Voeg vervolgens de geraspte rode biet en de helft van de fijngehakte knoflook toe. Voeg nog 1 eetlepel olie toe en laat 10 minuten garen. Roer af en toe om. Voeg wat water toe en zet een deksel op de pan. Laat 20 minuten garen op een zacht vuur. Maak ondertussen de topping. Verhit in een aparte pan de rest van de olie op een zacht vuur. Voeg de rest van de knoflook toe en stoof 1 minuut. Voeg de walnoten en pruimen toe. Roerbak 1 minuut. Haal van het vuur en bestrooi met zeezoutvlokken.Proef of de rode biet gaar is. Voeg de balsamico, honing en chilivlokken (naar smaak) toe. Mix met een staafmixer of in een keukenrobot tot een egale puree. Serveer met de walnoten-pruimen topping en werk af met verse dille. Door Olia HerculesDit recept wordt traditioneel gemaakt met witte koolbladeren. Savooibladeren zijn echter iets gemakkelijker om mee te werken en minstens even lekker. De vulling bestaat uit rijst, gehakt en berberisbessen, die zorgen voor een unieke zure toets. Die laatste kunnen eventueel ook weggelaten worden. Ingrediënten voor 6 personenBereidingMaak eerst de saus. Verhit daarvoor de zonnebloemolie in een stoofpot. Sauteer de helft van de ui en de geraspte wortel gedurende 5-10 minuten, tot ze zacht zijn. Voeg de suiker en tomatenpuree toe en roerbak 1 minuut. Voeg het laurierblad, de tomatenblokjes in blik, 400 milliliter water toe en kruid royaal met peper en zout. Maak grote bladeren los van de savooikool. Je hebt 12 bladeren nodig. Breng een pot gezouten water aan de kook en blancheer de bladeren 2 minuten. Spoel met koud water en laat de bladeren goed uitlekken op keukenpapier. Doe de verschillende soorten gehakt, de rijst, de berberisbessen, peper, zout en de rest van de fijngesneden ui in een kom en meng. Schep zo'n 50 g van deze vulling op elk savooikoolblad. Vouw dicht in pakketjes. Schik de pakketjes in de kookpot met de tomatensaus. Zorg ervoor dat de sluiting naar onder ligt en dat ze goed dicht bij elkaar liggen, zo blijven ze mooi dicht tijdens het koken. Laat 45 minuten stoven op zacht vuur. Serveer met veel gehakte dille, zuurdesembrood en een schep zure room erbij. Door Zuza ZakZuza Zak is een Poolse chef die zich ook aangesloten heeft bij de campagne #CookForUkraine. Dumplings worden in de hele Slavische keuken klaargemaakt. Zuza Zak vertelt op haar website over de therapeutische kracht van het maken van dumplings. Ingrediënten voor 4 personenVoor het deegBereidingBreng water aan de kook in een ketel of waterkoker. Draag rubberen handschoenen, zodat je niet geprikt wordt door de netelbladeren. Doe de netelbladeren in een vergiet en schenk er het kokende water over. Spoel dan onder koud water en knijp er het water uit. Hak de netelbladeren fijn en hou apart. Maak het deeg: doe de bloem met een snufje zout in een kom. Maak een putje in het midden en voeg de eierdooiers en twee eetlepels water toe. Meng het deeg met je handen van het midden uit. Voeg eventueel wat extra water toe als het deeg te droog aanvoelt. Als je een mooi egaal deeg hebt, meng je er de gesmolten boter en de helft van de fijngehakte netelbladeren onder. Bebloem je werkoppervlak en kneed het deeg een tiental minuten tot het mooi elastisch is (de textuur moet aanvoelen als Playdough). Doe het deeg opnieuw in een kom en dek af met een vochtige doek. Laat 20 minuten rusten op kamertemperatuur. Ondertussen maak je de dumplingvulling. Verkruimel de feta of geitenkaas en meng met de rest van de fijngehakte netelbladeren en een snufje nootmuskaat en peper. Proef of er extra zout moet toegevoegd worden. Bebloem je werkoppervlak en rol het dumplingdeeg uit tot een dikte van 1,5 millimeter. Snij met een serveerring (6-8 cm diameter) cirkels uit. Schep een koffielepel van de vulling in het midden van de cirkels, vouw dicht tot een half maantje en duw met je vingers op de randen om de dumpling dicht te maken. Vouw de hoeken naar mekaar toe en nijp dicht. Herhaal tot al het deeg en de vulling op is. Bewaar de dumplings op een bebloemd oppervlak onder een droge doek. Breng een grote pot gezouten water aan de kook. Kook de dumplings in kleine hoeveelheden. Schik ze op een schuimspaan en laat zakken in het koude water. Als de dumplings een tweetal minuten bovendrijven, schep je ze uit het water. Smelt de 25 gram boter. Wentel de gekookte dumplings in de gesmolten boter. Herhaal tot alle dumplings gekookt zijn. Serveer de dumplings met zure room en verse dille. .