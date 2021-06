Het is zover: de restaurants zijn weer open. Waar is het goed tafelen? En wat zijn de beste nieuwkomers? Een greep uit het overheerlijke aanbod.

SI BON - Antwerpen

Als de naam van de Antwerpse wijk Seefhoek valt, is dat niet vaak in een culinaire context. Dat is jammer, want er zijn zoveel authentieke plekken te ontdekken waar je, vaak voor een appel en een ei, verrassend lekker kunt eten. Toegegeven, je vond er lang hoofdzakelijk louter Noord-Afrikaanse eethuisjes die lang niet allemaal het vermelden waard waren. Maar de laatste jaren kwam daar gelukkig verandering in. Si Bon is zo'n welgekomen verandering en serveert lekker en betaalbaar lekkers uit Libanon. Ook al noemen ze zichzelf authentieke Libanese keuken met een Belgische twist; dit is het echte werk. Geen 'euro washed' ger...

Als de naam van de Antwerpse wijk Seefhoek valt, is dat niet vaak in een culinaire context. Dat is jammer, want er zijn zoveel authentieke plekken te ontdekken waar je, vaak voor een appel en een ei, verrassend lekker kunt eten. Toegegeven, je vond er lang hoofdzakelijk louter Noord-Afrikaanse eethuisjes die lang niet allemaal het vermelden waard waren. Maar de laatste jaren kwam daar gelukkig verandering in. Si Bon is zo'n welgekomen verandering en serveert lekker en betaalbaar lekkers uit Libanon. Ook al noemen ze zichzelf authentieke Libanese keuken met een Belgische twist; dit is het echte werk. Geen 'euro washed' gerechten, maar wel verse kibbeh (een soort van gevulde kroket, al dan niet met vlees), kruidige fattoush (gemengde sla met kruiden) en bemyi bzeet (getoofde okra met tomaat en ui). Een ideale lunch, maar ook prima voor 's avonds. Doorlopend open van 11.00 tot 20.00, bestellen doe je telefonisch of via Facebook Messenger. instagram.com/si_bon_antwerpen Dat we een goede crisis niet mogen verspillen, wist Winston Churchill lang geleden al. In de fel geteisterde horecasector bleek deze uitspraak relevanter dan ooit. Bij Hof Ten Damme in Kallo beviel de omschakeling naar takeaway blijkbaar zo goed dat er een nieuw concept uit ontsproot. Ginkgo is een portaal voor afhaalmaaltijden gebaseerd op je gemoedstoestand of intentie. Dat lijkt zweverig, maar is eigenlijk heel logisch en handig. Via de webstek van Hof Ten Damme klik je door naar de overzichtelijke en aangename bestelpagina. Daar kun je eenvoudig per rubriek je gerechten kiezen (voor-, hoofd-, na- of kindergerecht) of je laten leiden door de voorgestelde categorieën. Bij Fit and Healthy vind je bijvoorbeeld tartaar van zandwortel en ketonotenbrood terwijl Feel good je een edele vol-au-vent met hoevekip en cheesecake aanprijst. Bestellen doe je van maandag tot donderdag, afhalen kan op locatie of laten leveren in het weekend. hoftendamme.be Er zijn momenten waarop niets anders de dag nog redden kan dan een heerlijk aromatische en pittige maaltijd. Daarvoor is Boo Raan in Knokke, dat onlangs een eerste ster ontving, een fijn adres. Hier is elke currypasta huisgemaakt en de kokosmelk volgens familierecept bereid. Verwacht op het menu de usual suspects van de Thaise keuken: laab kai (pittige salade met kippengehakt, sjalot en chili), pad thai (gebakken noedels met tamarinde) en de tom ka kai (kippensoep met kokos en citroengras). Voor wie meer dan een snelle hap verlangt, zijn er voorgerechten, bijgerechten en cocktails voorzien.booraan.beStrofilia is al twintig jaar een zekerheid voor wie Grieks wil eten in hartje Brussel: traag gegaard vlees uit de oven, kruidige salades, stoofpotjes en meer. Ook hier werd het afgelopen jaar noodgedwongen naar takeaway overgeschakeld. En ook hier bleek dat een onverwacht succes dat om meer vroeg. Dus zo geschiedde: eind vorig jaar verscheen By Strofilia ten tonele, een Griekse deli met bereide gerechten, wijnen en een assortiment olijfolie. Op de website vind je wat de pot schaft, foto's en prijzen. Ook nu de restaurants weer op volle toeren draaien, blijft de traiteur open. bystrofilia.com