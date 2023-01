Urban wineries: voor deze wijnmakers hoef je de stad niet uit

Onze drankexpert proeft van de nieuwe trends en schenkt klare wijn of bier. Deze week: stadswijn.

Eigenzinnig

Wijn wordt doorgaans gemaakt in landelijke gebieden, maar nu rijzen er ook wijnkelders in stadscentra op. Het zijn verrassend goede en originele wijnen.

Lokaal

Urban wineries ontstonden vanuit de vraag naar lokale producten. Omdat je in een stad geen druiven kunt telen, worden de druiven aangekocht buiten de stad en in andere landen. Dat is ongebruikelijk, maar niet verboden: een urban winery is niet onderworpen aan de regels van een beschermde wijnstreek. De eerste doken rond de eeuwwisseling op in de Verenigde Staten, dan volgden Parijs, Londen en Amsterdam. Bij ons zijn vandaag drie urban wineries actief.

Brusselaar met lef

Gudule Winery koopt alleen biologisch geteelde druiven uit verschillende landen (Frankrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk). Die worden ongedwongen met elkaar vermengd tot de best mogelijke wijn. Eigenaar Thierry Lejeune komt uit de drukkerijsector, maar zijn grote droom was wijn maken.

Luikse droom

Katrien en Joris Dubois, zus en broer, afkomstig uit Limburg, kopen hun druiven ook in het buitenland, en creëren daarmee wijnen onder het label European Union Wine. Onder hun boetiek en wijnmakerij Luyck liggen prachtige gewelfde en geklasseerde kelders uit de zestiende eeuw waar de wijnen rijpen in eikenhouten vaten en proeverijen georganiseerd worden.

Wijn van A

Patrick Nijs, eigenaar van De Wijnfaktorij, teelt al zijn druiven zelf in Vlaams-Brabant en in Reet. Dan vervoert hij ze naar zijn urban winery bij de Grote Markt, waar hij er wijn van maakt zonder additieven. Nijs, ingenieur milieutechnologie, werd wereldberoemd toen een van zijn rode wijnen geselecteerd werd door El Celler de Can Roca in Spanje, al tweemaal uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld.

Geproefd en goedgekeurd: stadswijn

Retour du Marché

15,90 euro, gudule-winery.brussels

Een ongewone, intense mix van zes druiven uit Zuid-Frankrijk, Beaujolais, Bordeaux en Toscane, die ook geschonken wordt in het tweesterrenrestaurant La Paix in Brussel.

Effervescence au Palais

24,90 euro, gudule-winery.brussels

Gemaakt zoals champagne zonder aanzoeting, met pinot noir en auxerrois uit de Elzas en grüner veltliner uit Oostenrijk: een unieke schuimwijn uit de Europese hoofdstad.

Salto

16,90 euro, luyck-urban-winery.be

Sangiovese, cabernet sauvignon, merlot en petit verdot: met deze druiven uit Toscane werd deze mooie kruidige wijn gemaakt en gerijpt in historische kelders in Luik.

Chansaar (wit en rosé)

25 euro, wijnfaktorij.be

‘Fine wine from Belgium’ staat op het etiket, helemaal terecht: natuurlijk gemaakt met Belgische druiven, niet gefilterd, veel smaak, verrassend intens en geschakeerd.