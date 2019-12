Geen Kerst zonder bûche en geen bûche zonder crème au beurre. Of toch? Wij proefden zes stronken voor waar het goedje niet in zit.

Crème au beurre: je houdt ervan of niet. Gedreven door de warme adem van traditie maken heel wat mensen in de laatste weken van december uitzonderingen op hun gevoel voor smaak en duwen ze die plak klassieke bûche onder het goedkeurend oog van oma naar binnen. Met een sausje van nostalgie wordt immers zelfs crème au beurre lichter verteerbaar.

Maar! Wat als we je nu eens vertelden dat de combinatie van boter en suiker al een tijdje geen verplicht onderdeel meer uitmaakt van bûche? Wij schotelden een kritische jury enkele betere bûches voor en stookten hen op om een zo ongezouten mogelijke mening te geven. Dit is hun verslag, in willekeurige volgorde.

ZUUT

© .

De maker, in enkele woorden:

De basis voor deze ronde en glanzend geglaceerde kersttaart is amandelbiscuit met lagen van perencompote, mousseline van kastanje, mousse met melkchocolade en krokantje met Maria snoepjes.

De jury, in haar krachtigste quotes:

'Punten voor het amandelbiscuit en de heerlijk smeuïge en zachte mousses van chocolade en kastanje! Die vond ik zo lekker dat de peer voor mij niet per se had gehoeven, maar ik vermoed dat dat iets persoonlijk is.'

'Het lichte zuur van de peer blendt perfect met het zachte, romige chocolade-achtige vulsel en contrasteert mooi met de iets krokantere bodem. Ik zou zo een tweede stukje lusten.'

'De peren zorgen voor een frisse toets, maar het geheel is toch niet zo evenwichtig van smaak als ik zou willen. Pas na het proeven zag ik dat er ook kastanjes in verwerkt zijn; die heb ik toch niet echt geproefd.'

Zelf proeven?

Omdat alles vers gemaakt wordt, waren de kerststronken nog niet beschikbaar tijdens de smaaktest. Wij proefden dan ook de kersttaart (29 euro voor 6 personen), maar ZUUT maakt ook drie bûches. Wie nog wil bestellen voor Kerst, kan zich maar beter haasten. Patisseriezuut.be

NEUHAUS

© .

De maker, in enkele woorden:

Voor de kerstbûche lieten we ons inspireren door de Irrésistibles pralines. Een krokant laagje gianduja en brésilienne, een framboos- en vanilleroomvulling en een zachte biscuit overgoten met Griottinessiroop vormen een overheerlijke vulling. Een donkere chocolade ganache en een fluweelzacht laagje gianduja maken de bûche af.

De jury, in haar krachtigste quotes:

'De bûche van Neuhaus is niet echt een taartje, eerder een breed uitgesponnen praline. Het geheel is lekker zonder echt omver te blazen, maar wel zwaar. Ik zie dit - ook door de compactheid - eerder als vieruurtje bij de koffie dan als volwaardig dessert.'

'De eerste hap is een en al smeuïge chocolade, in de tweede hap krijg je iets crunchy en een frambozen/bosvruchtenvibe mee. Misschien een tikje te plakkerig en te zoet, zeker naar het einde toe.'

'Verschillende texturen, altijd aangenaam. Je moet wel echt van frambozencrème houden. Ideaal voor een klein stukje, want hierna kan er geen hap meer bij.'

Zelf proeven?

The Bûche Irrésistible, 32 euro voor zes tot acht personen. Beschikbaar in alle Neuhaus boetieks. Neuhauschocolates.com

DELREY

© .

De maker, in enkele woorden:

De Sydney kerstbûche bestaat uit een bodem van amandel-citroen biscuit, crème van citrusvruchten, mousse van melkchocolade en crémeux van frambozen. Bovenkant formulier

De jury, in haar krachtigste quotes:

'Het bestaat, een bûche waarin citrus en rood fruit tot zijn recht komt. De combinatie van witte chocolade en framboos is recht in de roos. Hij is zacht, friszuur en niet te zoet, een mooie bûche als je houdt van fruitige smaken om het diner te eindigen.'

'Is framboos in de mode dit jaar?'

'Een bûche die zijn belofte waarmaakt. Hij ziet er prachtig uit en is nog eens lekker ook. En ik ben geen fan van bûche.'

Zelf proeven?

Sydney, 33,60 euro voor 6 personen. Delrey.be

DEBAILLEUL

© .

De maker, in enkele woorden:

Mousse van pure chocolade, chocoladecrumble, feuilletine, crème brûlée met sinaasappel, honingbiscuit

De jury, in haar krachtigste quotes:

'Toooooooop! Een goeie mix tussen krokant en smeuïg, de chocola smaakt superhard naar chocola en de glanzende buitenlaag levert een erg mooie stronk op. De beste die ik tot nu toe heb geproefd.'

'De chocolademousse is goddelijk. De krokantjes aan de zijkant zijn interessant qua textuur en lichtjes zout, lekker. Die hadden er meer mogen op zitten. De crème brulée met sinaasappel is op zich ook lekker, maar je moet wel echt houden van de combinatie met chocolade. De bodem is een zachte cake. Ik mis misschien nog iets meer textuur. Als je sinaas en chocolade samen het einde vindt, is dit zeker een om te proberen.'

'Er zit iets lekker krokant in. De combinatie met de smeuïge mousse is hemels.'

Zelf proeven?

Maïa kerststronk, 45 euro voor zes personen. Op bestelling of aan de toonbank in de winkel. Ook beschikbaar bij Rob. Debailleul.com

MARCOLINI

© .

De maker, in enkele woorden:

Deze stronk in de vorm van een kroon is versierd met een dromerig dorp uit melkchocolade en combineert luchtige texturen met intense chocoladesmaken. Hij bestaat uit een luchtige chocolademousse op een zwartewoudbiscuit en een krokantje van gekarameliseerde cashew-noten, pompoen- en zonnebloemzaad, gevuld met een vleugje crème brûlée met vanille van Tahiti. Dat alles onder een spiegelglazuur van zwarte chocolade van het Huis, uit Ecuador-Kameroen.

De jury, in haar krachtigste quotes:

'Wauw. Als je een bûche zoekt met chocolade, moet je niet meer verder zoeken.'

'Deze kersttaart kan je met een gerust hart op tafel zetten: niet te kitscherig, niet te zoet en niet te zwaar. Heerlijke texturen. Vooral het zoute koekje als bodem is een meestervondst. Het ideale dessert voor chocoladesnobs.'

'Dit is een bûche die eigenlijk geen bûche is, maar tegelijk wel al zijn collega's een lesje leert. Het is een ode aan de natuurlijke smaken van chocolade. Het geheel is heerlijk smeuïg, smaakt zacht en doortastend tegelijk en vooral: hij is niet te zoet. De bodem van krokante koek met lichtzoute korrel in zet de puntjes op de i.'

Zelf proeven?

49 euro voor zes personen. Te ontdekken in alle Pierre Marcolini boetieks en online. Marcolini.com

LES TARTES DE FRANCOISE

© .

De maker, in enkele woorden:

Mousse van passievrucht, lichte vulling van mangomousse, abrikozen- konfijt en spiegelglazuur van mango. Dacquoise met amandelen.

De jury, in haar krachtigste quotes:

'Het gaat vlot binnen. Maar het doet me eerder denken aan een fruityoghurt dan aan een kerstig dessert en als ik iets eet dat ietwat gezond lijkt, eet ik liever echt fruit. Wat is die bodem, een boterham?'

'Dit is een hoogzomerbuche. En dan eet je geen buche. Dus allez ja.'

'Alles is zacht, er zit niets verrassend in deze bûche. Ik vermoed dat hij al geruime tijd op voorhand is gemaakt en in de diepvries werd gestockeerd. Zijn zomerse vibe en klassieke vormgeving zorgt voor kortsluiting in mijn hoofd. Al betwijfel ik of dat een bezwaar zal vormen aan de kindertafel.'

Zelf proeven?

40 euro voor 8 personen. Bestellen in de ateliers of op tartes.be