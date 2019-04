Uitgesproken klassieke en Belgische keuken bij Brasserie Fiston

Pieter Seynave en Tatiana Michiels kiezen in Fiston voor Belgische keuken: van een verrukkelijke garnaalkroket tot sappig vlees. (****)

Eind februari was het zover: Pieter Seynave en Tatiana Michiels openden trots de deur van hun langverwachte brasserie. Vanaf die eerste dag schuiven jong en oud aan voor een stoel aan een tafeltje of voor een hoog zitje aan de centraal opgestelde bar. Pieter Seynave is namelijk niet de eerste de beste: hij werkte zes jaar aan de zijde van Geert Van Hecke, de godfather van de Belgische keuken.

...