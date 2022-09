Uit eten in Bologna: bij deze adressen proef je het beste van de Italiaanse keuken

Bologna is meer dan pasta al ragu. Je kunt er het beste van de traditionele Italiaanse keuken proeven, maar ook aanshuiven bij chefs die die tradities gebruiken om de keuken te vernieuwen. Wij vroegen aan drie Bolognesi hun adressen.

Lorenzo Vecchio, chef van Ahimè

Locanda Pincelli, in het 15e eeuwse dorpje Selva Malveze was ooit een arbeidersclub maar is vandaag een restaurant waarvoor het meer dan de moeite is om om te rijden. De keuken van Emiglio Romana maar dan met een ritme van jazz, schreef La Reppublicca. “Chef Marco Cavalli doet heel interessante dingen met traditionele ingrediënten en ideeën. Hij verrast je elke kaar als je er gaat eten.”

Locandapincelli.it, Via Selva, 52, Molinella, Italy

Madré maakt het beste en interessantste brood van Bologna. Een team van jonge mannen met een roeping om brood weer zijn juiste plaats in ons menu te geven, lokt fijnproevers uit de stad en omstreken met zijn zuurdesembrood, originele patisserie en naar eigen zeggen ‘sexy’ focaccia. Wat wil je, in een zaak die zichzelf een ‘sensuele smederij’ noemt.

facebook.com/breadbymadre/ Viale Marconi 7, Castel san Pietro Terme.

Ahimè, het restaurant van Lorenzo Vecchio, vind je op ahimè.it, Via San Gervasio 6

Vittoria Donino, van Toerisme Bologna

Trattoria da Me serveert klassieke Bolognese keuken. Chef Elisa groeide op in de keuken en is de derde generatie van de familie die de legendarische gerechten zoals pasta al ragu, tortelinni in brodo cottolette alle Bolognese en zuppa inglese serveert.

Trattoriadame.it, Via San felice 50, Bologna

Trattoria Anna Marie ziet zichzelf als het heiligdom van de Bolognese keuken, de dames in de keuken maken alles van de pasta tot het brood zelf. Eten zoals bij la nonna, dus.

Trattoriaannamarie.com, Via Belle Arti 17.

Osteria dell’Orsa was ooit dé plek om punkconcerten te zien of jazzmuziek te beluisteren, maar is vandaag een van de klassieke restaurants van de stad.

www.osteriadellorsa.com/

Marco Salicini, foodblogger

Osteria Bottega, een van de bekendste trattoria’s van heel Italië. “Het is een evergreen, en in een poll die ik organiseerde over de beste traditionele restaurants kwam deze osteria er uit als de beste plek voor traditionele keuken uit Bologna.” Best goed op tijd reserveren.

Facebook – Via Piave 31, Stadio-Certosa

I Portici is het perfecte adres voor wie zijn restaurants graag met een ster heeft. Chef Gianluca Renzi kookt klassiek met een moderne twist, en in de mooie setting van het Eden Theater.

www.iporticihotel.com/ Via Independenza 69.

Grassilli, in de buurt van het gezellige Piazzo Santo Stefano en een van de meest authentieke restaurants van de stad, dat bovendien een stevige reputatie heeft op vlak van desserts.

Ristorantigrassilli.t, Via dal Luzzo 3



Pappagallo was lang het meest gesofistikeerde adres in de stad, en populair bij Hollywoodsterren in de seventies en eighties. Het is in zijn herboren, moderne versie nog altijd een vaste waarde.

Alpappagallo.it, Piazzo della Mercanzia 3.

Oltre is samen met Ahimè om de hoek het voorbeeld van moderne Bolognese keuken. “Een New Yorkse vibe, schitterende cocktails, een moderne service, een frisse, moderne keuken met excellente producten, een van de beste adressen in de stad.” Als traditie niet gezien wordt als een begrenzing, wordt het een springplank naar de toekomst, stelt de website. De gerechten klinken dan wel klassiek –denk ragu en vitello tonato- maar zijn het niet.

Oltrebologna.it, Via Majani 1.



Gellato

Cremeria Santo Stefano is elegant en traditioneel, en een van de beste gelateria’s van het hele land, niet alleen deze stad. Bekend voor zijn roomsmaken, zoals crema di zitelli, met pijnboompitten.

Via Santa Stefani 71.



Galliera 49 serveert roomijs met melk uit Zuid-Tirol en sorbet met fair trade suiker, en misschien wel het lekkerste mokkaijs van de hele stad.

via Galliera, 49.

Gelateria delle Moline is niet sjiek of glamoureus, maar wel zeer populair bij de Bolognesi. En terecht, want ze werken alleen met uitstekende pruducten, zijn bekend voor hun fruit)ijssmaken en bieden ook Siciliaanse granita’s.

Via Moline 13.



Markten

Via delle Pescherie Vecchie

Op een vier à vijf straten vind je hier niet alleen viswinkels, maar ook uitstekende kruideniers, slagers, pastamakers, bars en restaurants waar zowel Bologenese als toeristen komen winkelen en dineren. Vergaap je aan de etalages, ga voor een charcuterieschotel bij Simoni of Tamburini of ga iets drinken (en neem je eigen picknick mee) naar de oudste bar van de stad, Osteria Del Sole.

Mercato Delle Erbe

De grootste overdekte markt in de stad, waar al sinds 1910 niet alleen uitstekende producten verkocht worden, maar ook heerlijke gerechten geserveerd worden in de verschillende restaurants en wijnbars.

Mercato Ritrovato

Een boerenmarkt in de historische Cineteca buurt, waar je het beste wat de regio produceert kunt kopen. Je vindt er lokaal en seizoensgebonden producten, maar ook stalletjes die snacks verkopen.

Elke maandagavond van 17.30 tot 21.30 op Piazzetta Pier Paolo Pasolini en Piazetta Anne Magnani.