UHasselt stelt eigen jenever voor

'Net zoals sommige universiteitssteden verbonden zijn met bier, is Hasselt verbonden met jenever', aldus rector Luc De Schepper. De man is dan ook blij te kunnen aankondigen dat de Universiteit Hasselt de lokale oude traditie verderzet. De UHasselt-jenever is een ambachtelijk gestookte Hasseltse jenever, met granen afkomstig uit de site van de Herkenrode Abdij.

De drank is gestookt door 't Stookkot, een kleine brouwerij in Stevoort, en valt op door de smaak van meidoorn. Die plant is zowel te vinden in Hasselt als in Diepenbeek. Samen met de gerst en rogge van het biolandbouwbedrijf de Herkenrodeboer, is de jenever dus een echt streekgebonden product uit de korte keten. Dat zegt Patrick Reygel, professor Biologie aan UHasselt en voorzitter van de vzw Nationaal Jenevermuseum Hasselt.

De UHasselt-jenever zal te koop zijn bij de dienst Toerisme van de stad Hasselt.