De Nederlandse restauranthouders zien de toekomst somber in, zo blijkt uit een bevraging van evenementenbureau WijnSpijs.

Het Nederlandse culinair evenementenbureau WijnSpijs trekt aan de alarmbel. Na een rondvraag onder 1200 samenwerkende restaurateurs blijkt dat maar liefst twintig procent vreest nooit meer open te zullen gaan na de huidige lockdown.

Vooral starters zouden het moeilijk hebben en worden nu in de steek gelaten, klinkt het in een persbericht. Zo zegt Wouter Dijkstra, eigenaar van Wijnspijs: 'De overheid laat jonge startende ondernemers in de kou staan. Dat kan niet de strekking zijn van de steunpakketten. Jonge mensen die het lef hebben te ondernemen moeten juist gestimuleerd worden. Het afwentelen van de kosten van deze crisis op deze jonge ondernemer is onbegrijpelijk. Een overheid die nalaat een fatsoenlijk steunbeleid voor starters te ontwikkelen faalt. Ook snappen we niet waarom Koninklijke Horeca Nederland niet veel eerder aan de bel heeft getrokken om deze ondernemende starters te steunen.'

© WijnSpijs

Het Nederlandse culinair evenementenbureau WijnSpijs trekt aan de alarmbel. Na een rondvraag onder 1200 samenwerkende restaurateurs blijkt dat maar liefst twintig procent vreest nooit meer open te zullen gaan na de huidige lockdown. Vooral starters zouden het moeilijk hebben en worden nu in de steek gelaten, klinkt het in een persbericht. Zo zegt Wouter Dijkstra, eigenaar van Wijnspijs: 'De overheid laat jonge startende ondernemers in de kou staan. Dat kan niet de strekking zijn van de steunpakketten. Jonge mensen die het lef hebben te ondernemen moeten juist gestimuleerd worden. Het afwentelen van de kosten van deze crisis op deze jonge ondernemer is onbegrijpelijk. Een overheid die nalaat een fatsoenlijk steunbeleid voor starters te ontwikkelen faalt. Ook snappen we niet waarom Koninklijke Horeca Nederland niet veel eerder aan de bel heeft getrokken om deze ondernemende starters te steunen.'