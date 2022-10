Tweesterrenrestaurant Pastorale stopt na 30 jaar, chef Bart De Pooter start nieuw visrestaurant

Het bekende tweesterrenrestaurant Pastorale in Reet (Antwerpen) sluit op 24 december de deuren, na 30 jaar. Sterrenchef Bart De Pooter start begin volgend jaar een nieuw restaurantconcept in Antwerpen waarbij vis centraal staat, zo kondigt hij aan in een persbericht.

Pastorale opende in november 1992 in een oude pastorijwoning. In 2003 kreeg het een eerste Michelinster, drie jaar later een tweede. De zaak, waar groenten een prominente rol spelen, heeft een trouw en internationaal cliƫnteel.

Dat Pastorale 30 wordt, is volgens De Pooter het ideale moment om te stoppen. ‘Ik wil dit prachtige hoofdstuk afsluiten op een hoogtepunt’, klinkt het, met een bijzonder dankwoord naar het team medewerkers.

Vis in de hoofdrol

De sterrenchef wil echter niet op zijn lauweren rusten, maar start een nieuw project in januari. Met het restaurant ‘Vis van A’, op de Rijnkaai in Antwerpen, ligt de nadruk op visgerechten. ‘Het menu wordt bepaald in functie van de vangst van de dag en de oogst van lokale en biologische visboeren. Groenten spelen nog steeds een centrale rol en komen uit onze eigen tuin’, klinkt het. In oktober opende de chef ook WILDn, het plantbased gastronomische restaurant in Sapphire House Antwerp.

Ook het team van Pastorale verhuist mee naar het nieuwe visrestaurant. Al vanaf 14 december kunnen klanten terecht in de verswinkel waar dagelijks verse vis- en groentebereidingen afgehaald kunnen worden. Ook huisgemaakte vischarcuterie en schotels voor de feestdagen staan op het

afhaalmenu.