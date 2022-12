Tweesterrenchef Syrco Bakker stapt op bij Sergio Herman

Pure C, het restaurant van Sergio Herman in Cadzand, zal het in 2023 zonder Syrco Bakker moeten stellen. De topchef gaat op eigen benen staan. Dat maakt hij bekend op Instagram.

Na meer dan drie jaar in Oud Sluis (***) en meer dan 12 jaar in Pure C (**) zal Syrco Bakker zijn horizon verbreden in de lente van 2023’, klinkt het. Wat de concrete plannen zijn, is nog niet geweten, maar het lijkt erop dat hij zelf een eigen zaak start. ‘Ik heb me optimaal kunnen ontwikkelen en rijpen in vruchtbare grond. Nu ben ik klaar om mijn eigen verhaal te schrijven.’

Het vertrek van Syrco Bakker is alleszins een spijtige zaak voor Sergio Herman. Pure C kreeg vorig jaar een 18 op 20 van Gault & Millau, die Bakker in 2022 ook tot Chef van het Jaar kroonden. Daarnaast kreeg het restaurant ook twee Michelinsterren en had het behoorlijk wat aantrek bij zowel een Nederlands als een Belgisch publiek.

Syrco Bakker is niet het eerste toptalent dat de deur achter zich dichttrekt bij Sergio Herman. Vorig jaar nam Nick Bril hun gezamenlijk restaurant volledig over. Een beslissing die hem geen windeieren legde, want dit jaar mag Bril zichzelf Chef van het Jaar noemen.

Jeffrey Laarbergen, tot voor kort aan de slag in Le Pristine in Antwerpen, wordt de nieuwe chef van Pure C.