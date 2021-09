Tweesterrenchef Filip Claeys slaat de handen in elkaar met ixina. De chef-kok en het merk bouwen samen aan een intiem atelier met een dubbele functie: een eetgelegenheid, maar tegelijkertijd ook eenlocatie voor kookdemo's. Daarnaast stapt Filip Claeys maar wat graag mee in het duurzaamheidsverhaal van de Belgische keukenbouwer.

Chef-kok is Filip Claeys is sinds 2006 eigenaar van het Brugse restaurant De Jonkmanwaar op de voorgevel al tien jaar langtwee Michelinsterren prijken. Ook is hij medeoprichter van de Northseachefs: een collectief van chefs die promotie makenrond duurzame, Belgische visvangst. Recent ontving hij met zijn restaurant ook een groene ster, dankzij zijn focus op lokale en Belgische producten.

Lees ook: Filip Claeys van De Jonkman kookt met een visie

Bouw van een multifunctioneel atelier

De chef-kok en het merk zetten nu een multifunctioneel atelier op poten. Die komt in Brugge. 'Ik zie het atelier als een eetgelegenheid, maarevengoed als een ruimte om workshops te geven met de Northseachefs, of om kookdemo's op te nemen', vertelt Claeys. Daarnaast schietde chef-kok in september voor de organisatie Make-A-Wish. 'Alles wat ik doe, draait ommensen gelukkig maken', aldus de chef-kok.

Chef-kok is Filip Claeys is sinds 2006 eigenaar van het Brugse restaurant De Jonkmanwaar op de voorgevel al tien jaar langtwee Michelinsterren prijken. Ook is hij medeoprichter van de Northseachefs: een collectief van chefs die promotie makenrond duurzame, Belgische visvangst. Recent ontving hij met zijn restaurant ook een groene ster, dankzij zijn focus op lokale en Belgische producten.De chef-kok en het merk zetten nu een multifunctioneel atelier op poten. Die komt in Brugge. 'Ik zie het atelier als een eetgelegenheid, maarevengoed als een ruimte om workshops te geven met de Northseachefs, of om kookdemo's op te nemen', vertelt Claeys. Daarnaast schietde chef-kok in september voor de organisatie Make-A-Wish. 'Alles wat ik doe, draait ommensen gelukkig maken', aldus de chef-kok.