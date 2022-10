Tweede Garnaalkrokettenfestival een succes: hier proef je volgens de jury de allerbeste Oostendse garnaalkroket

De tweede editie van het Oostendse Garnaalkrokettenfestival was in een mum van tijd uitverkocht. Afgelopen weekend proefden 4000 bezoekers in totaal zo’n 30.000 kroketten. Een professionele vakjury en het publiek bekroonden elk hun favoriet. Ontdek hier waar je de beste Oostendse garnaalkroketten kan proeven.

Na een overweldigend succes in 2021 besloot Toerisme Oostende voor de tweede editie van zijn Garnaalkrokettenfestival een heel weekend de deuren te openen. Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober kwamen dan ook 4000 liefhebbers proeven van de creaties van elf restaurants die er streden om de titel van beste kroket.

Het weekend begon met de oprichting van een heuse Orde van de Oostendse garnaalkroket. Mensen die het komende jaar de kroketten gaan proeven in de deelnemende zaken en stempels verzamelen, kunnen zo een oorkonde en pin bemachtigen. Er werden door burgemeester Bart Tommelein ook drie grootmeesters aangeduid: tv-maker Martin Heylen, kunstenaar Herr Seele en journaliste Guinevere Claeys.

Umami kroket

De focus van de culinaire tweedaagse lag natuurlijk op de zoektocht naar de allerbeste garnaalkroket die er werd geserveerd. In totaal werden er door het publiek zo’n 30.000 kroketten geproefd, en ook een professionele vakjury onder leiding van Gault Millau bediscussieerde minutieus zijn favorieten. Die laatste bekroonde de garnaalkroket van Brassi Grand Café, de nieuwe zaak onder leiding van chef Diego De Baets, met een gouden medaille.

‘De basis voor de perfecte kroket is de bouillon’, vertelde diezelfde chef afgelopen zomer nog tegen onze journalist, toen Knack Weekend op zoek ging naar het allerbeste recept voor de garnaalkroket. ‘Je kunt niet om de garnaalkroket heen aan de kust. België heeft de beste garnalen ter wereld, dankzij ons klimaat en het zeewater.’

De basis voor de perfecte kroket is de bouillon. Diego De Baets

De Baets recept? Gewoon de koppen koken voor je bouillon is niet voldoende. Zelf bakt hij de lijfjes in de oven, waarna hij zijn bouillon verrijkt met strandkrab en enkele oosterse invloeden als citroengras, gember en limoensap. ‘De smaak die je zo krijgt is heel umami, een frissere jus dan bij de klassieke kroket.’

Opvallend: bij de eerste editie van het festival in 2021 ging zijn collega-chef Ives Michiels van Brassi, het restaurant van het casino in Oostende, met de eerste plaats lopen.

De top 3: Brassi Grand Café (1), Le Bassin (2) en ’t Botteltje (3)

De top drie van de jury dit jaar werd vervolledigd door Le Bassin en ’t Botteltje, het publiek benoemde dan weer de kroket van North tot beste, gevolgd door Posseidon en Toope. Adressen genoeg dus om het komende jaar uit te testen aan de kust.