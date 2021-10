Van 4 tot 14 november zet Knokke-Heist haar smakelijke troeven terug in de kijker met een tweede editie van de culinaire belevingsweek Goeste in samenwerking met het magazine ELLE Eten.

Wil jij het culinair aanbod in Knokke-Heist (her)ontdekken? Dat kan, want tussen 4 en 14 november organiseert gemeente Knokke-Heist een belevingsweek na een succesvolle eerste editie. Ook deze, tweede editie wil de lokale horeca een extra duw in de rug geven.

Alle participanten worden samen met hun aanbod tijdens de culinaire belevingsweek gebundeld in een overzichtelijke brochure die verkrijgbaar zal zijn in het Toerismekantoor van Knokke-Heist, bij de deelnemende restaurants en online. De gemeente Knokke-Heist voorziet enkele leuke extraatjes voor wie tijdens de belevingsweek een bezoekje brengt aan de deelnemende zaken. Schuif jij aan tafel bij één van de deelnemende restaurants tijdens Goeste? Dan krijg jij een Goeste-slabbetje mee en zo blijft je outfit vlekkeloos.

