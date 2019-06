Ruim twee derde van alle macadamianoten worden vandaag geteeld in Hawaï. Onderzoek heeft nu aangetoond dat al die noten terug te leiden zijn naar één enkele boom.

De heerlijke en haast romige macadamianoot komt oorspronkelijk uit Australië, maar groeit vandaag ook welig in Hawaï. In historische geschriften is te lezen hoe dat komt: in de 19e eeuw werden er enkele macadamiazaden (of stekken, dat is niet helemaal duidelijk) vanuit Australië overgebracht naar de eilandengroep. Die deden het daar zo goed dat er snel een bloeiende macadamia-industrie ontstond, vandaag goed voor zeventig procent van de mondiale productie.

DNA-armoede

Uit genetisch onderzoek van de Hawaïaanse noten vandaag blijkt echter dat ze allemaal terug te leiden zijn naar een en dezelfde boom. De wetenschappers achter het onderzoek weten zelfs te vertellen dat die oorspronkelijke 19e-eeuwse macadamiaboom in de buurt stond van het Australische stadje Gympie.

Voor je dit nieuws klasseert in de categorie fait-divers om te onthouden en mee uit te pakken op de volgende lokale quiz: dit is wel degelijk belangrijk. Als er immers ooit een ziekte zou uitbreken die zich vasthecht op dit specifieke DNA, dan is die in staat om de globale hoeveelheid noten flink terug te schroeven. Gelukkig stellen de wetenschappers dat de wilde macadamiabomen in Australië hun rijke genetische diversiteit hebben kunnen behouden, zodat er nog potentieel is voor een diverser DNA.