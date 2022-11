Twee Belgische restaurants, Vrijmoed en Humus & Hortense, in top 10 beste groenterestaurants ter wereld

Vrijmoed en Humus & Hortense, twee Belgische restaurants, prijken in de top tien van de beste groenterestaurants ter wereld. Er zijn nog heel wat landgenoten die bekroond worden met radijzen. De prijzen worden uitgereikt door de culinaire gids We’re Smart Geen Guide, opgericht door Frank Fol.

De beste restaurants worden beloond met één tot vijf radijzen (in plaats van sterren, nvdr.) en krijgen een plekje in de We’re Smart Green Guide, waarvan de nieuwe editie dinsdag werd gelanceerd in Barcelona. De gids bevat de beste groenterestaurants ter wereld. Hoe beter een restaurant groenten en fruit in een smakelijke hoofdrol plaatst, hoe hoger de score.

De eerste plaats is dit jaar voor Nieuwe Winkel uit Nijmegen, van chef Emile van der Staak.

Er staan ook twee Belgische restaurants in de top 10 van beste groenterestaurants ter wereld volgens de We’re Smart Green Guide van We’re Smart World.

De toekomst is plantaardig

Restaurant Vrijmoed van chef Michaël Vrijmoed in Gent landt dit jaar op de vierde plaats. ‘Het is mijn passie om onze klanten de wereld van het smaakvolle en creatieve vegetarisme te laten verkennen. Gerechten maken op basis van groenten is dus altijd al een groot deel van onze filosofie geweest. Ik ben verheugd dat de mondiale belangstelling voor de plantaardige keuken de afgelopen tien jaar enorm gegroeid is zodat iedereen weet dat dit wel degelijk de toekomst is,’ zegt chef Michaël Vrijmoed.

Humus x Hortense van chef Nicolas Decloedt staat op plaats tien. L’ Air du temps is nummer twaalf in de lijst en de Belgische chef Arabelle Meirlaen (Marchin) kaapt de zeventiende plek weg met haar intuïtieve keuken. Op de tweeëntwintigste plek staat Hof van Cleve en plek nummer vijfentwintig is voor De Vijf Seizoenen in Brakel. Klik hier voor de volledige top honderd van beste groenterestaurants ter wereld, waar in totaal twintig Belgische adressen in staan te blinken.

Opkomend talent

Het volledig plantaardige restaurant Amaranth (Merelbeke) won de Discovery Award voor beste nieuwkomer in België. Deze award erkent jaarlijks de inspanningen van nieuw ontdekte talenten op het vlak van groenten en fruit, in verschillende landen.

Pieter-Jan Lint – Quinten Prinsen

‘De plantaardige keuken kan niet langer genegeerd worden in de wereld van gastronomie. Het wordt een vast onderdeel van het culinaire landschap. Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan deze evolutie en zijn daarom vereerd met deze award. Omdat het niet alleen ons aangaat, maar ook alle toekomstige generaties’, klinkt het bij chefkok Pieter-Jan Lint. Klik hier voor een overzicht van de winnaars van de Discovery Award gerangschikt per land.