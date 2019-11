Op 3 december vindt het internationaal culinair festival Grand Gelinaz! Shuffle plaats. 148 internationaal gerenommeerde chefs uit 38 landen doen mee aan het evenement. Voor België zijn dat Christophe Hardiquest van Bon Bon in Brussel en Kobe Desramaults van Chambre Séparée in Gent.

'38 landen, 138 restaurant, 148 chefs, 700 uur live koken, 2.200 recepten, 17 tijdzones', luidt het op de website van The Grand Gelinaz! Shuffle. De chefs ontvingen op 1 november 8 nieuwe recepten van de deelnemende chefs zonder te weten uit welk restaurant ze afkomstig waren. Hun opdracht: alle recepten gebruiken en acht nieuwe gerechten maken.

Culinair geïnteresseerden kunnen op 3 december gaan eten in de deelnemende restaurants. Reserveren is alleen mogelijk via de website van Gelinaz!. Een plaatsje kost 350 euro bij Christophe Hardiquest en 150 euro bij Kobe Desramaults, exclusief drankjes.

Kobe Desramaults © Samantha Pandini

Andere gerenommeerde chefs die meedoen, zijn onder meer René Redzepi van Noma in Kopenhagen, Alain Ducasse en Romain Meder van Alain Ducasse au Plaza Athénée in Parijs, Alex Atala van D.O.M. in Sao Paulo, Yoshihiro Narisawa van Narisawa in Tokio, Claude Bosi van Bibendum in Londen en Massimo Bottura van Osteria Francescana in Modena.