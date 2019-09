Aan de universiteit van Barcelona werd opnieuw een lijst voorgesteld van de honderd beste chefs van het moment in de hele wereld. Ook twee Belgen duiken op tussen de roemrijke namen.

The Best Chef Awards zet sinds 2015 chefs in de spotlight omwille van hun kunde en persoonlijkheid. Het is dus een onderscheiding van de persoon, eerder dan van het restaurant waar hij of zij werkzaam is. De lijst van honderd beste chefs wordt samengesteld door chefs, andere professionals uit de sector en online volgens van The Best Chef.

Op die manier kwam ook dit jaar een ranking tot stand die weergeeft wat er leeft binnen de gastronomische gemeenschap. Zo mag chef Björn Frantzén (Frantzén ***, Stockholm) zich een jaar lang de beste chef ter wereld noemen. Hij wordt in de Barilla Top100 Award achterna gezeten door de winnaar van de voorbije twee jaren Joan Roca (El Celler de Can Roca ***, Girona) en David Muñoz (DiverXO ***, Madrid). Vorig jaar viel Frantzén met zijn vierde plaats nog net buiten de top drie.

Op de lijst prijken ook twee vertrouwde namen. Peter Goossens (Hof van Cleve ***, Kruishoutem) eindigt op de 47e plaats en Benoit Dewitte (Restaurant Benoit & Bernard Dewitte *, Zingem) op plaats 81.

Van rijzend talent tot afscheidnemende legende

Behalve de bekendmaking van de top 100 stond er nog de uitreiking van een hele resem awards op de agenda. Zo werd de Oostenrijker Eckart Witzigmann gelauwerd met de Best Chef Legend Award, een prijs voor een chef die niet langer actief is in zijn of haar restaurant, maar wel nog een belangrijke invloed uitoefent op de gastronomie vandaag. Aanstormend talent zagen alle stemmers dan weer in Pia León van restaurant Kjolle (Lima). De absolute lieveling bij chefs zelf was dan weer Grant Achatz, van restaurant Alina *** in Chicago. Die kreeg de Best Chef Voted by Chefs Award.

Een volledig overzicht van alle winnaars en de hele top 100 vind je op de website van The Best Chefs Awards.