Try Vegan: deze Instagramchefs moet je volgen voor heerlijke plantaardige recepten

November loopt op z’n einde, wat ook wil zeggen dat het eindpunt van Try Vegan nadert. Deze challenge daagt iedereen uit om de volledige maand november zoveel mogelijk vegan te eten. Gebrek aan inspiratie? Deze influencers delen online een schat aan plantaardige recepten.

De Try Vegan campagne wil iedereen inspireren om vegan wat vaker op het menu te zetten. Of je maar heel af en toe vegan kookt of iedere dag: een portie inspiratie in de vorm van online recepten is altijd welkom. Wij selecteerden enkele Instagramaccounts die je tonen welke plantaardige recepten niet mogen ontbreken in je arsenaal.

Max La Manna

De Amerikaanse Instagramchef Max La Manne woont samen met zijn vrouw Venetia in Londen. Het duo zet zich op allerlei manieren in om de wereld te verduurzamen. Terwijl Venetia zich focust op de modesector roert Max graag in plantaardige potjes. Zijn recepten zijn doorgaans niet moeilijk, dus wees niet bang dat je er niets van zult bakken. Bovendien houdt Max rekening met de zero waste principes, zodat je met zijn hulp minder voedsel verspilt.

Boek: ‘You Can Cook This!’



Lenna Omrani

De Nederlandse vegan chef Lenna Omrani is bij onze noorderburen erg geliefd. In 2019 startte ze haar blog als creatieve uitlaatklep om haar passie voor voeding te delen. Met haar overheerlijke plantaardige recepten voor elke dag inspireert en motiveert ze meer dan 100.000 fans om de plantbased keuken een kans te geven. De meeste recepten van de hand van Lenna zijn trouwens heel budgetvriendelijk!

Boeken: ‘Every Day Vegan’, ‘Every Day Vegan Budget Friendly’, ‘Every Day Vegan in 30 minuten’



Elisabeth Van Lierop

De Belgische blogger Elisabeth Van Lierop eet samen met haar man en drie kinderen met veel plezier plantaardig. Op haar blog en Instagramprofiel deelt ze regelmatig familievriendelijke recepten. Dat kunnen gezonde stoofpotjes zijn, maar even goed smeuïge brownies: je kunt zelf kiezen waar je die dag zin in hebt. Vegan voeding is veel meer dan rauwkost!

Boek: ‘Planteneters’



Chloe Wheathland

Chloe Wheatland is een Australisch model dat van fitnessen, dieren, reizen en koken houdt. Ze is naar eigen zeggen verslaafd aan pindakaas en tovert op haar Instagramaccount heerlijke vegan gerechten op tafel.



Jason Tjon Affo

De Nederlander Jason Tjon Affo houdt van kleurrijke bordjes en soul food. Zijn creaties zijn niet alleen heerlijk, maar zien er ook super feestelijk uit. Zijn motto? Eat the rainbow. Dat is immers vrolijk én gezond.

Boeken: ‘Vegan Soul Food’, ‘Vegan Rainbow Food’, ‘Vegan Party Food’



Marieke Wyns (@chezmariette)

Vegan gebak, dat is de specialiteit van de Belgische Marieke Wyns. Via haar Instagramprofiel kun je je verlekkeren: ze toont er de meest waanzinnige taarten en overheerlijke cakes en koekjes. Zelf aan de slag? Dit jaar bracht ze haar eerste boek uit met recepten.

Boek: ‘Het vegan Bakboek’



Calum Harris

Snel, gemakkelijk en gezond: daar staat de Brit Calum Harris voor. In Engeland kennen mensen hem van zijn deelname aan het programma The Great Cookbook Challenge. Hij kwam niet als winnaar uit de bus, maar won wel de harten van heel wat foodies.

Boek: ‘The 20 Minute Vegan’



Luna Trapani

De Antwerpse Luna Trapani is de dochter van een Italiaanse vader en een Belgische moeder. De liefde voor koken werd haar met de paplepel ingegoten, want ze groeide op in het Italiaanse restaurant van haar ouders. Met veel plezier hielp ze daar mee in de potten te roeren. Door zich te verdiepen in veganisme boort Luna een zeer gegeerde markt aan: de veganistische liefhebbers van de Italiaanse keuken. Via Instagram deelt ze met plezier recepten, maar ook in haar Antwerpse restaurant Spritz kun je terecht om te proeven van plantaardige Italiaanse lekkernijen.

Boeken: ‘Veganista’, ‘Vegetalia’, ‘Veganissima’



Jenné Claiborne

Sweet potato soul, de naam van de blog van Jenné, geeft al prijs wat haar favoriete ingrediënt is. Inderdaad, recepten met zoete aardappels zul je in overvloed vinden op dit account.

Boek: ‘Sweet Potato Soul’



Natalia Rudin

Op haar blog Nat Nourishments deelt Natalia allerlei lekkere en gezonde (of soms minder gezonde) plantaardige recepten. Inspiratie haalt ze uit de keukens van haar familie in Italië, Oostenrijk en Rusland, maar ook uit reizen naar verre oorden.



Maya Leinenbach

De Duitse Maya is een van de bekendste vegan bloggers in haar land. Indrukwekkend als je weet dat ze nog maar achttien jaar oud is. Haar Instagramaccount heet ‘Fitgreenmind’ en ze bracht ook al een kookboek uit met lekkere, gezonde recepten. De jonge Duitse ziet het groots, want haar droom is om een eigen productlijn uit te brengen van plantaardige voeding.

Boek: ‘Oh that’s vegan?’



Radhi Devlukia

De Indisch-Engelse Radhi deelt via haar online kanalen recepten die ze zelf heerlijk vindt, geïnspireerd door wat haar familieleden maken. Verwacht je aan krachtige kruidencombinaties uit de Ayurvedische traditie, maar ook aan zoete dessertjes en simpele gerechten. Weetje: ze is getrouwd met de online wellnessgoeroe Jay Shetty.

Boek: ‘Joyfull’



Jessica Hylton

De koningin van de plantaardige comfort food: de recepten van Jessica zijn ideaal wanneer je wat troostvoeding kunt gebruiken. Daar heb je heus geen room of kip voor nodig. Als jonge mama heeft ze bovendien een voorkeur voor makkelijke gerechten en deelt ze graag tips om aan mealprepping te doen: doe er je voordeel mee.