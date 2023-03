Tripje naar Luik gepland? Deze 3 nieuwe culinaire parels zijn absoluut de omweg waard

Luik heeft veel meer dan gehaktballen en wafels in petto. In deze drie nieuwe en hippe restaurants word je verwend met culinaire hoogstandjes.

Gwali

In deze hybride kantine – die dient als boetiek én als brunchplek – kun je op elk moment van de dag terecht. Aan het hoofd van dit nieuwe restaurant in Luik staat een dynamisch duo dat zich voor de recepten laat inspireren door onder andere Ottolenghi.

Wie tussen het shoppen door een koffiepauze wil inlassen, is ook op het juiste adres. Chai, matcha of zelfs lattes met rozen en frambozen: er is voor ieder wat wils.

Quai de la Batte 23 / Facebookpagina van GWALI

Sébastian

Op de locatie waar vroeger een trendy hotdogbar was, richtte Sébastian een eigen restaurant op waarbij lokale en seizoensgebonden producten centraal staan. Op het menu staan heerlijke gerechten als garnaalkroketten, risotto met spruitjes, konijnenravioli en moelleuxtaart. Gastronomisch, elegant en overheerlijk: dit plekje zal elke fijnproever weten te bekoren.

Rue Cathédrale 25 / Facebook-pagina van Sébastian

Baci

Baci bestaat nog maar sinds eind 2022, maar is volgens Luikse locals al een vaste culinaire waarde. De jonge uitbater Maxence Louis combineert de verfijne Franse en Italiaanse keuken met een resultaat dat even onweerstaanbaar is voor de ogen als voor de smaakpapillen. Baci slaagt erin om zowel vernieuwend en uitzonderlijk te zijn en is zonder twijfel een van de hipste restaurants in de Cité ardente. Wie er graag wil tafelen, moet wel geduldig zijn. Maar dat is dit restaurant absoluut waard.

Place du XX Août 16 / Facebookpagina van Baci