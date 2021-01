Voortaan worden bestellingen bij Trappist Westvleteren ook aan huis geleverd. Monniken van de Sint-Sixtusabdij lanceerden maandagavond een pilootproject om maandelijks een beperkte hoeveelheid van de trappistenbieren aan huis te kunnen leveren. De verkoop met afhaling aan de poort van de abdij blijft wel het belangrijkste distributiekanaal.

Sinds anderhalf jaar kunnen liefhebbers van Trappist Westvleteren online een bestelling plaatsen via de website trappistwestvleteren.be. De bestellingen dienden tot nu toe afgehaald te worden aan de poort van de abdij. Bijkomend lanceert de abdij nu een pilootproject met thuislevering.

Tijdens de eerste lockdown werd gedurende twee maanden geen bier aan de abdijpoort verkocht omdat niet-essentiële verplaatsingen verboden waren. Daarom zocht de abdij naar oplossingen om het trappistenbier toch bij de klanten te krijgen. De abdij wil met het systeem ook klanten die verder wonen een kans geven om het bier in huis te halen. 'We zullen een deel van onze biervoorraad via een pakjesdienst aan huis zullen laten leveren', aldus broeder Godfried, prior van de Sint-Sixtusabdij. 'Voorlopig bieden wij deze nieuwe service enkel aan naar adressen in België.'

Het gros van de productie zullen de monniken in houten bakken aan de poort blijven verkopen. Maandelijks zijn er gemiddeld twee verkoopmomenten met afhaalmogelijkheden. Voortaan zullen tussendoor ook verkoopsessies met leveringsmogelijkheid in België worden ingepland.

Sinds anderhalf jaar kunnen liefhebbers van Trappist Westvleteren online een bestelling plaatsen via de website trappistwestvleteren.be. De bestellingen dienden tot nu toe afgehaald te worden aan de poort van de abdij. Bijkomend lanceert de abdij nu een pilootproject met thuislevering. Tijdens de eerste lockdown werd gedurende twee maanden geen bier aan de abdijpoort verkocht omdat niet-essentiële verplaatsingen verboden waren. Daarom zocht de abdij naar oplossingen om het trappistenbier toch bij de klanten te krijgen. De abdij wil met het systeem ook klanten die verder wonen een kans geven om het bier in huis te halen. 'We zullen een deel van onze biervoorraad via een pakjesdienst aan huis zullen laten leveren', aldus broeder Godfried, prior van de Sint-Sixtusabdij. 'Voorlopig bieden wij deze nieuwe service enkel aan naar adressen in België.'Het gros van de productie zullen de monniken in houten bakken aan de poort blijven verkopen. Maandelijks zijn er gemiddeld twee verkoopmomenten met afhaalmogelijkheden. Voortaan zullen tussendoor ook verkoopsessies met leveringsmogelijkheid in België worden ingepland.