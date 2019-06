Marc Paeps, Christopher Moloughney en Mathieu Gesell vormen het trio achter Boulengier, een zaak die de traditie van écht brood in ere herstelt.

In juni 2018 ging in de gemeente Sint-Gillis een nieuwe bakkerij open met de verrassende naam 'Boulengier'. Achternaam of spelfout? Geen van beide. Boulengier is gewoon een oude, indertijd vooral in Noord-Frankrijk gangbare variant van boulanger (bakker). Zo wordt meteen verwezen naar het belang van zowel de familie als de traditie, verduidelijkt ...