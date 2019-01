Traditie troef: eerlijke klassiekers uit het Pajottenland bij Les Eleveurs in Halle

Michel Borsy is een van die chefs die een reputatie opbouwden in restaurants die de Brusselse gastronomie hoog in het vaandel dragen. Hij stond al aan het fornuis bij Bon-bon in samenwerking met Christophe Hardiquest, in Rouge Tomate in het gezelschap van Alex Joseph en in bistro Gaspar, in zijn eentje. Hij is dan ook een referentie en een inspiratiebron voor veel jonge koks.

