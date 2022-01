Een maand lang heerlijke dranken ontdekken, die - niet geheel toevallig - geen alcohol bevatten. Weekend.be-journalisten Lotte Philipsen en Eva Kestemont gaan het avontuur met plezier aan. 'Ons glas is niet halfleeg, maar halfvol. Er zit gewoon iets anders in.'

Februari staat al enkele jaren gelijk aan Tournée Minérale, ofwel een maand zonder alcohol. Die omschrijving is lekker duidelijk en staat ook in dikke letters te lezen op de website van de themamaand. Hoewel de organisatie verre van negatief is, pikt het soms toch, die 'zonder'. Want waar moet het toch met de wereld naartoe als je als rechtgeaarde Belg niet eens meer mag genieten van een pint in februari? Heb jij ook last van die inperking van je menu? Geen nood, wij hebben een oplossing voor je: we maken er een feestmaand van.

Iedereen die nog maar een beetje aan het opletten was de laatste jaren weet dat alcohol drinken niet gezond is, integendeel. Dat is dan ook niet de reden waarom je het af en toe wel doet. Of het nu bier, wijn of sterke drank is: de gemiddelde Belg drinkt het omdat het gezellig is, lekker en eventueel zelfs omdat hij zo kan bijleren over een interessant product met een rijke geschiedenis. Daar allemaal nee tegen zeggen, zelfs al is het maar een maand, klinkt als ronduit zonde. Gelukkig hoeft dat niet. Want net die argumenten die wij hier (en jij dus tijdens het bestellen van de voorlaatste) aanhalen om alcohol te drinken, kan je nu ook gebruiken om alcoholvrije dranken te leren kennen. Er borrelt immers heel wat in het alcoholvrije segment. Laat februari dus niet de maand zijn van de grote ontzegging en zelfbeheersing, maar wel die van de langverwachte ontdekking. Ons glas is niet halfleeg, het is halfvol. Er zit gewoon iets anders in. Vegetariërs met overtuigingsdrang weten al langer dat ze sceptici sneller aan het proeven krijgen wanneer ze het narratief eerder richten op hoe lekker groenten wel niet zijn in plaats van op het leed in stallen en slachthuizen. Inspireren, niet focussen op afleren, daar gaat het om. Zij ontdekten ook al hoe je vleeseters zover krijgt dat ze op restaurant uit eigen beweging iets vegetarisch bestellen: door die keuze op het menu te normaliseren, evenwaardig te maken aan andere schotels en het gerecht te omschrijven, in plaats van het weg te stoppen in het nietszeggende verdomhoekje 'vegetarische pasta'. Die gehaaide technieken kunnen we komende februari ook toepassen. Laten we ons niet laven aan 'alcoholvrije alternatieven' zonder meer, maar aan dat heerlijk lokaal gemaakt gemberbier. Klinkt smakelijker dan 'non-alcoholische dorstlesser', nietwaar?We stappen even in de teletijdmachine en reizen naar het jaar 2010. Met Oudjaar klonken Bobs toen onfortuinlijk met een glaasje kidibul, tijdens een brunch nipten ze van sinaasappelsap uit brik en op café hydrateerden ze zich met de gekende suikerbommen of bruiswater met een schijfje citroen. We geven grif toe: in het alcoholische aanbod waren de opties interessanter en minder plakkerig. Intussen is de markt echter helemaal veranderd - in de positieve zin. Van kruidendestillaten die niet moeten onderdoen voor gin-tonic tot huisgemaakte limonade of kombucha. Tegenwoordig vind je in de supermarkt, het café om de hoek en het betere restaurant een arsenaal aan opties waar geen alcohol in zit. Zoet, zuur, bitter, kruidig, pittig: er is voor elk wat wils. Graag lokale spelers steunen? Geen probleem, de kans bestaat dat er zelfs in jouw gemeente een producent van gemberextract of een kei in kefir te vinden is. Tijdens Tournée Minérale bieden verschillende spelers degustatieboxen aan, delen ze inspirerende mocktailrecepten en doen verschillende horecazaken extra hun best om de non-alcoholische toppers in de verf te zetten. Doe er je voordeel mee en proef, ruik, degusteer. Natuurlijk kan je in februari ook opteren voor een klassieke vervanger van alcoholische dranken, zoals alcoholvrij bier. Wij zouden dat begrijpen - de brouwerijen hebben de laatste jaren erg hun best gedaan om die dranken op punt te stellen en dat heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Maar toch willen we je aanmoedigen om iets verder te gaan kijken op die momenten dat een glas water niet voldoende is om de dorst te lessen. Want ook dat kunnen we leren van vegetariërs: je overtuigt iemand sneller van de voordelen van plantaardig eten door hem een geurige curry voor te schotelen dan met een bord aardappelen, platgekookte broccoli en een inspiratieloze vegaburger. Kies voor de ontdekking, de sensorische sprong in het diepe. Sla een voorraad in en pik vooral datgene uit wat je nog niet kent. Voor je het weet gaan er smaakwerelden voor je open die nooit mee toe kunnen. Ook niet na deze maand. Want net als - hier gaan we weer met die analogie - een tot het vegetarisme bekeerde vleeseter, die zijn eten nu anders kruidt en groenten koopt waarvan hij het bestaan vooraf niet vermoedde, zal jij misschien wel geen genoegen meer nemen met wat je hiervoor kende. Tijdens zo'n sprong in het onbekende kan je smakenpalet zich gevoelig uitbreiden of zelfs wat resetten. Wie een maand lang genoot van gebalanceerde sappen, gelaagde kombucha's en friszurige kefirdranken, doe je geen plezier meer met de mierzoete witte huiswijn van café Om Den Hoek. Wie een periode bewust op zoek gaat naar verborgen schatten uit de buurt, breekt met de gewoonte om in de supermarkt zonder al te veel nadenken enkele flessen wijn uit het aanbiedingenrayon in de kar te laden. En door al die weken te genieten van de spannendste nieuwe dranken die lokale makers te bieden hebben, zal je het ook niet meer zo vanzelfsprekend vinden om tijdens het koken een fles die je nog had liggen open te trekken. Een maand boordevol ontdekkingen in het segment van de alcoholvrije dranken toont niet alleen aan dat je niets hoeft te missen, het neemt ook de (Belgische) vanzelfsprekendheid van alcohol weg. Na gemiddeld 66 dagen zouden mensen zelfs in staat zijn patronen voorgoed te doorbreken en er nieuwe aan te leren. We geven het maar mee.Wees ook niet krenterig, maar deel je ontdekkingen met je vrienden en familie. Je verovert sowieso de harten van zij die weinig of geen alcohol drinken, maar neem ook voor de wijnminnende gastvrouw of -heer eens een fles non-alcoholische gin, huisgemaakte limonade, zelfgebrouwen kombucha of lokaal gekochte siroop mee. Je schenkt hen het plezier van de ontdekking en wie weet schroeven ze de dop er wel af tijdens het aperitief. Zo leren jullie samen iets nieuws kennen en heb je meteen iets om over te praten. Snak je na deze maand toch nog naar iets als wijn of bier? Ook dan heb je het voordeel van een alcoholvrije ontdekkingsmaand, want dan kan je in maart met je volle bewustzijn genieten van beide walletjes. Je kan haast mindful aan de slag met kwaliteitsproducten, want als je ten volle beseft hoe uitzonderlijk iets is, geniet je daar bijna automatisch met mate van. Vaak worden die dranken ook op een eerlijkere manier geproduceerd: zonder additieven die je niet in je lijf wil en met een minder grote impact op de aarde, bijvoorbeeld omdat er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden in de productie. Minder maar beter, op alle vlakken. Vind je het toch allemaal maar niets en ben je nog steeds aan het sakkeren dat er vandaag de dag niets meer mag? Ach, trek er je dan vooral niet te veel van aan: Tournée Minérale is maar een initiatief van mensen die het goed met je voorhebben, maar dat je verder volledig naast je kan neerleggen. En hé, het is niet dat we allemaal ten prooi vallen aan die snode technieken van de vegetariërslobby en je een maand lang geen vlees meer mag eten. Dàt zou nogal eens iets zijn.**Dat was een mopje. Wij weten ook wel dat zo'n themamaanden bestaan en ja, ook dan vind je op Weekend.be inspirerende stukken terug om je bij te staan in de verbreding van je culinaire wereld. Maar geen zorgen, je hebt nog even respijt: dat is pas terug aan de orde in januari 2023, tijdens Veganuary. Fioew.