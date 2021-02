Ook dit jaar roept De Druglijn op om de alcohol in februari een maand lang te laten. Dat hoeft geen maand van rouw te betekenen, want er is genoeg alcoholvrij lekkers op de markt. Een snel groeiende categorie zijn alcoholvrije distillaten, kruidenbrouwsels om te mengen met frisdrank, zoals tonic.

'Water met een smaakje', zo worden alcoholvrije distillaten soms omschreven. Dat is in veel gevallen wellicht neerbuigend bedoeld, maar au fond is dat wat het is.

'Water met een smaakje', zo worden alcoholvrije distillaten soms omschreven. Dat is in veel gevallen wellicht neerbuigend bedoeld, maar au fond is dat wat het is. Sterke drank wordt gemaakt door producten als graan te laten fermenteren. De suikers die daarbij vrijkomen, worden omgezet in alcohol. Om dat alcoholpercentage op te krikken, wordt de vloeistof vervolgens gedistilleerd, een proces waarbij 'overtollig water' wordt gescheiden van de rest van de drank door verwarming en verdamping. Heel dat proces zorgt voor een uniek smaakpalet. Wil je een alcoholvrij product creëren, dan heb je grosso modo twee opties. Ofwel vertrek je vanuit een alcoholhoudende drank waaruit je de alcohol met een omgekeerd proces wegdistilleert, ofwel trek je via stoomdistillatie de de essentiële oliën en dus smaak uit de botanicals. Resultaat blijft min of meer hetzelfde: water met een smaakje, maar dat hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn. Om het verlies aan smaak door het schrappen van alcohol te compenseren, werken alcoholvrije stokers immers met uitgekiende kruiden- en smaakmakercombinaties. En dat levert soms heel geslaagde aperitiefdranken op. Ben Belmans staat in betere tijden samen met Dieter Van Roy achter de bar van de Antwerpse cocktailbar BelRoy's. Sinds enkele jaren distilleren ze ook hun eigen sterkedranken. Daarnaast wil hij ook voor de gast die geen alcohol drinkt alleen maar het beste, en laat hijzelf ook geregeld de alcohol in de kast staan. Geen betere persoon dus om aan te vragen of alcoholvrije distillaten iets zijn wat iedereen tijdens Tournée Minérale in huis moet halen. Spoiler alert: hij is niet zonder kritiek. 'Ik ben niet meteen fan van alcoholvrije distillaten. Ik stel me op twee vlakken vragen bij hun opkomst: hun kwaliteit en hun nut. Worden die producten bijvoorbeeld echt wel gemaakt zoals beweerd wordt? Wat zit er allemaal in die flessen? Daarbij komen heel wat van die producten qua smaak niet in de buurt van het origineel waar ze de alcoholvrije variant van zouden zijn. Neem nu 'alcoholvrije gin'. Kenmerkend aan een gin zijn de citrustoetsen, maar die krijg je er enkel in als het alcoholpercentage hoog genoeg is. Met een te laag of volledig afwezig percentage alcohol vervliegen citrusaroma's meteen. Dat merk je in al die alcoholvrije gins: je proeft wel kruidigheid of florale toetsen, maar zelden citrus.''Een lekkere mocktail hoeft voor mij geen vervanger van een alcoholische drank te bevatten. Ik moet toegeven dat ik ze nog niet allemaal heb geproefd, maar toch stel ik me vragen over de toegevoegde waarde van alcoholvrije distillaten in een mocktail. Neem nu vodka zonder alcohol. Een van de basiskenmerken van gewone vodka is dat het zo smaakloos mogelijk is. Mensen die een cocktail met vodka drinken, doen dat immers vaak omdat ze geen alcohol willen proeven. Wat ga je dan juist verkopen als er geen alcohol in mag zitten? Wat zit er in zo'n alcoholvrije vodka, behalve water? Toch betalen mensen met plezier twintig euro voor zo'n fles.Ik geloof dat we de komende jaren nog heel wat zullen zien bewegen op vlak van alcoholvrije dranken, en dat ze steeds meer los zullen komen van de kopieën van alcoholhoudende dranken die ze nu zijn. Ik denk dat het veel interessanter is om iets volledig nieuw te maken dan iets wat al bestaat te proberen nabootsen. Kijk naar kombucha: dat is iets helemaal anders dan wat we al kennen, en er is nog zoveel mee mogelijk. Of zie de populariteit van een drank als Gimber: dat is een categorie die er nog niet was, en dat spreekt mensen duidelijk aan. Ik heb ook weet van iemand in het Antwerpse die alcoholvrije dranken brouwt met koji. Dat zijn dingen waar ik als bartender een pak warmer van word dan van alcoholvrije distillaten.'Een selectie van eigen bodem. 1 - Nona June is al enkele jaren de lieveling van heel wat topchefs dankzij de uitgesproken citrussmaak en kruidige toetsen. 29,90 euro voor 70 cl. 2 - Jeneverproducent Fryns geeft zijn Spice het pittige gevoel van een alcoholisch drankje door het gebruik van limoen, gember en een tikkeltje chili. 24,99 euro voor 70 cl. 3 - Adam & Eve zijn de alcoholvrije broer en zus in de familie van de Antwerpse stokerij X-Beverages. Adam staat garant voor een kruidige citrussmaak, bij Eve krijg je een floraal aroma. 39,90 euro voor een duo. 4 - No Ghost in a Bottle gooit hoge ogen als veelzijdig alternatief voor gin. Komt in drie varianten: Herbal Delight, Ginger Delight en Floral Delight. 24,99 euro voor 70 cl. 5 - Ginoo van Sterkstokers won als eerste non-alcoholische 'gin' ooit een zilveren medaille op de USA Spirits Ratings. 29 euro voor 70 cl. 6 - Per fles Bôtan heeft kruidenkweker Wim Maes 350 gram verse kruiden nodig. Beschikbaar in drie varianten en twee kant-en-klare cocktails. 42 euro voor 50 cl. 7 - Nudo van de stokerij Albatross Liquors uit Outrijve is gebaseerd op een echt ginrecept. Er werden geen smaakstoffen of bewaarmiddelen toegevoegd. 18,95 euro voor 70 cl. 8 - De drie keer gedistilleerde Botaniets zou alles hebben wat een echte gin ook moet hebben: de kruidige smaken van jeneverbes, rozemarijn en kardemom. 31,95 euro voor 50 cl. Benieuwd naar meer?Hier onderwerpen we zes Belgische flessen aan een smaaktest. Kies bij alcoholvrij mixen voor een zachte tonic, anders zal die het distillaat volledig domineren. .