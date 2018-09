Totaal lokaal: lekkere adresjes met producten van bij ons

De keuken van Evelien Swiers is eenvoudig en recht voor de raap. Geen schuimpjes en opsmuk, maar borden waarin topingrediënten schitteren in hun eenvoud. Het menu ontstaat uit het aanbod van het seizoen: een nauw contact met de boer zorgt voor de nodige inspiratie. Zo wordt asperge gecombineerd met prei en vlierbloesem en krijgt de zalmforel het gezelschap van rozen en bietjes. Bij de lunch proef je een tweegangenmenu, 's avonds kies je uit vier of vijf gangen. Vriend en sommelier Raf Rombouts kiest bijpassende wijnen uit de onconventionele wijnkaart vol verrassende en speelse natuurlijke wijnen. Ook wild gegiste geuze krijgt een plaats in de spotlights.

