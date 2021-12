Topchefs lanceren hun eigen Netflix: Cheflix. Op deze nieuwe streamingdienst duik je samen met de beste sterrenchefs in de wereld van eten en drinken. Je krijgt onbeperkt toegang tot online masterclasses van wereldniveau, die je kunt bekijken waar én wanneer je wilt.

Topchefs, zoals Viki Geunes (Zilte) en Roger van Damme (Het Gebaar) leren je stap voor stap hoe je simpel en snel culinaire gerechten kunt bereiden in je eigen keuken. Gemaakt van alledaagse ingrediënten uit de supermarkt, die iedereen - van beginnende thuiskoks tot ervaren chefs - kan maken.

Cheflix heeft meer dan 20 topchefs aan zich verbonden, goed voor 25 Michelinsterren. Elke online masterclass bestaat uit 10 video's - van elk circa 15 minuten - gefilmd in de keuken van de chef thuis en op bijzondere locaties zoals een Italiaanse wijngaard.

Gianluca Di Taranto © GF

Naast de verschillende kooklessen kun je ook alles leren over wijnen van de Belgische top sommelier Gianluca di Taranto (The Jane Antwerp) en over champagne in een masterclass van expert Richard Juhlin.

Voor elk niveau

Naast de masterclasses waarin de recepten stap voor stap worden uitgelegd, presenteren de topchefs ook handige kooktechnieken. Je leert bijvoorbeeld om het perfecte gepocheerde ei te maken en het meest luchtige brooddeeg. De sterrenchefs kennen door jarenlange ervaring op topniveau alle trucjes, geheimen en valkuilen. Met passie laten zij zien dat koken op topniveau helemaal niet moeilijk hoeft te zijn.

De masterclasses kun je pauzeren en terugkijken, waardoor je de filmpjes in je eigen tempo kan volgen. Elke masterclass is voorzien van een uitgeschreven stappenplan en een handig boodschappenlijstje zodat je snel zelf aan de slag kunt.

Roger © GF

Maandelijks nieuwe masterclasses

Elke maand worden nieuwe masterclasses toegevoegd. In de komende maanden volgen masterclasses van de Portugese sterrenchef José Avillez, een Thaise masterclass van sterrenchef Bo Songvisava en Dave Pynt uit Singapore leert je de kneepjes van het barbecuen. In de toekomst kun je masterclasses verwachten over etiquette, het schrijven van de perfecte 'dinner speech' en foodstyling.

Met een lidmaatschap van 4,99 euro per maand heb je 12 maanden onbeperkt toegang tot de online masterclasses, die je via smartphone, tablet, desktop en televisie (m.b.v. een Chromecast) kunt streamen.

