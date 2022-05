Tony’s Chocolonely wint internationale Stop Slavery Award

Tony’s Chocolonely is de winnaar van de Stop Slavery Award van de Thomson Reuters Foundation, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan bedrijven die zich op uitzonderlijke manier inspannen om illegale arbeid, de ergste vormen van kinderarbeid en andere vormen van moderne slavernij uit te bannen.

Het Nederlandse chocolademerk Tony’s Chocolonely is door de Thomson Reuters Foundation gelauwerd als voortrekker in de wereldwijde strijd tegen moderne slavernij en kinderarbeid. De organisatie prijst de ‘opmerkelijke inzet voor het creëren van transparantie in de cacaoketen’. Ook de verslaggeving van Tony’s Chocolonely over zowel zijn positieve als negatieve impact en de inspanningen voor het opsporen en beëindigen van illegale kinderarbeid werden meegenomen in het juryoordeel. Daarnaast spreekt de jury positief over de bewuste keuze van Tony’s om juist de cacaoketen in Ghana en Ivoorkust te willen verbeteren. De landen waar zestig procent van de cacao vandaan komt en de problemen het grootst zijn.

Op dit moment werken er in deze landen 1,56 miljoen kinderen illegaal op cacaoplantages en zijn zo’n 30.000 mensen slachtoffer van moderne slavernij. Dit komt doordat de inkomsten in de cacaoketen ongelijk verdeeld zijn, waardoor cacaoboeren structureel in armoede leven – de belangrijkste oorzaak van deze problemen.

Henk Jan Beltman, Chief Chocolate Officer van Tony’s Chocolonely, hoopt dat de erkenning door de Thomson Reuters Foundation andere chocolademakers kan inspireren om de visie van zijn bedrijf te volgen. ‘Met Tony’s willen we 100% slaafvrije chocolade maken. Niet alleen onze eigen chocolade, maar alle chocolade wereldwijd. Het is dé reden waarom Tony’s bestaat. We geloven dat alle bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om de wereld beter achter te laten. We zijn super blij met deze prestigieuze Stop Slavery Award. Het is een bevestiging dat we op de juiste weg zitten in het realiseren van onze missie. Laten we samen impact maken!’