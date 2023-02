Tony’s Chocolonely en Ben & Jerry’s lanceren samen nieuwe repen in de strijd voor slaafvrije chocolade

Het bekende Amerikaanse ijsjesbedrijf Ben & Jerry’s sluit zich aan bij de missie van Tony’s Chocolonely om de chocoladeketen slaafvrij te maken. Om dat te vieren brengen ze twee nieuwe, langverwachte repen op de markt.

Het mag niet verbazen dat de twee bedrijven de handen in elkaar slaan. Beiden zijn B-Corp gecertificeerd, wat wil zeggen dat ze hoge standaarden hanteren op vlak van milieu en ethiek. Ook werken beide bedrijven met Fairtrade ingrediënten en communiceren ze zeer duidelijk over hun waarden.

De ijsmakers en het chocoladebedrijf noemen hun samenwerking een Chocolate Love A-Fair. De nieuwe repen vonden hun inspiratie bij twee bekende Ben & Jerry’s klassiekers: de donkere melkchocolade-brownie met stukjes en de witte aardbei-chocolade cheesecake met een knapperig koekje. De samenwerking werd al eerder aangekondigd en bezegeld met de lancering van ijs gebaseerd op de oranje melk-karamel-zeezoutrepen. Op de chocoladerepen was het wachten, maar die liggen vanaf nu ook in de winkelrekken.

Kinderarbeid en moderne slavernij de wereld uithelpen

De cacaosector heeft niet zo’n beste naam als het op eerlijke arbeidsomstandigheden aankomt. Zo wordt er geschat dat de industrie verantwoordelijk is voor 30.000 slachtoffers van moderne slavernij en 1,56 miljoen kinderen die illegaal moeten werken op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust.

De chocolademakers van Tony’s zijn daarom in 2019 gestart met een Open Chain. Dit initiatief nodigt andere bedrijven uit om ook hun keten eerlijker te maken. Ze passen daarvoor vijf principes toe die moeten leiden naar slaafvrije chocolade. Merken die intekenen beloven gebruik te maken van volledig traceerbare cacaobonen, een hogere prijs te betalen aan de cacaoboeren, de boeren te ondersteunen om zich te verbinden in coöperaties, samenwerkingen aan te gaan voor de lange termijn en de boeren te helpen in het verbeteren van de kwaliteit en de productiviteit.