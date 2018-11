Tony's Chocolonely en Albert Heijn slaan handen in elkaar voor slaafvrije chocoladerepen

De anonimiteit gaat uit de keten: het is duidelijk wie de bonen verbouwt en onder welke omstandigheden.

Concreet gaan Albert Heijn en zijn leverancier Barry Callebaut voor het huismerk Delicata cacao inkopen volgens de principes van Tony's Chocolonely. Die laatste is een 'impactbedrijf' dat chocolade '100 procent slaafvrij' wil maken.

In 2005 werd Tony's Chocolonely opgericht door journalisten die hadden vastgesteld dat de grote chocoladebedrijven cacao verwerkten van plantages waar kindslaven werkten. Via een 'open chain platform' probeert Tony Chocolonely andere spelers van zijn werkwijze te overtuigen.

Alle chocolade duurzaam

Albert Heijn, de grootste winkelketen van Nederland, is de eerste partner. Barry Callebaut levert de duurzame chocolade al aan Tony's en zal dat ook voor Albert Heijn doen volgens dezelfde principes. Het chocoladebedrijf werkt daarbij met een gescheiden verwerking van de cacao tot chocolade. De bonen zijn tegen een hogere prijs ingekocht bij de partnercoöperaties van Tony's in West-Afrika.

Barry Callebaut wil tegen 2025 alle chocolade duurzaam krijgen. 'Momenteel is 44 procent van de cacao die wij aankopen al duurzaam, en deze aankondiging vandaag zal ook anderen inspireren om te volgen', zegt Wim Debedts, Sales Director Benelux bij Barry Callebaut. De Delicata-repen zullen ook in de Belgische vestigingen van Albert Heijn en in de Delhaize-winkels verkocht worden.