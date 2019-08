Het nieuwe geesteskind van chef en culinair schrijver Tim Anderson is er een zoals wij onze kookboeken graag hebben: veel meer dan recepten alleen.

Een echte fan van lekker eten herken je niet aan zijn volle koelkast, vlijmscherpe messenset of bevlekte schort aan de haak. Ook een voorraadkast met tal van kruiden, specerijen en sauzen biedt geen uitsluitsel. Nee, een échte kookgek herken je aan de stapel culinaire boeken naast zijn bed. Omdat je soms een nachtje wil kunnen nadenken over een recept, maar vooral omdat de verhalen rond hemels eten je de zoetste dromen bezorgen.

'Tokyo' is zo'n boek dat absoluut thuishoort op een nachtkastje. Het is immers veel meer dan een mooie verzameling recepten die doen watertanden. Niet dat het daaraan ontbreekt: de tientallen recepten scheppen een mooi beeld van een culinaire wereld die ver van onze vertrouwde Vlaamse keuken ligt. Bovendien slaagt Anderson erin om die exotischere ingrediënten en erg verschillende technieken zo bevattelijk uit te leggen dat je er meteen mee aan de slag kan. Maar 'Tokyo' is meer dan dat.

Al lezend leer je niet enkel hoe verschillende Tokyose gerechten gemaakt worden, maar ook hoe ze ooit zijn bedacht en hoe de chemie erachter werkt. Zo leer je niet enkel een Japans gerecht koken, maar ook te dénken als een Japanse kok. Anderson vertelt er bij elk gerecht opnieuw op los en geeft daarnaast ook erg veel informatie over het bredere (culinaire) leven in Tokyo.

En dat is een hele boterham (of meer toepasselijk: een hele onigiri, of een soort rijst-norisandwich), want de Japanse hoofdstad is in al zijn veelzijdigheid een van de meest interessante culinaire steden van de wereld. Van noedelzaakjes en yakitoritentjes tot de moderne fusionkeuken: op elke straathoek is lekker en kwalitatief eten te krijgen.

Reken daarbij nog eens een erg interessante vormgeving die naadloos aansluit bij de beeldtaal van de Aziatische wereldstad en je krijgt een boek dat even knotsgek en fascinerend is als de stad zelf. Wie op zoek is naar een standaardwerk over de Tokyose foodscene en klaar is voor een nieuw experiment in de keuken, weet waar hij naar moet zoeken. Wie nog niet op zoek is, weet nog niet wat voor prachtige wereld hij nog te ontdekken heeft. Laat het wegdromen beginnen.

Tokyo. Een Japanse food-tour, Tim Anderson (Karakter Uitgevers, 27,99 euro)